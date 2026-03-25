ألمانيا تحكم بالسجن على 4 أعضاء من حماس بتهم التخطيط لهجمات في أوروبا

حُكم على 4 أعضاء من حركة ، اليوم الأربعاء، بالسجن لعدة سنوات في ألمانيا، بتهمة إنشاء شبكة لوجستية لشن هجمات محتملة على مواقع يهودية أو إسرائيلية في .



وأصدرت محكمة برلين الإقليمية أحكامًا عليهم بالسجن تتراوح بين 4 و 6 سنوات، بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب تهم أخرى.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيسة المحكمة القاضية دوريس هوش، قولها: "استنادًا إلى تقرير الخبير وتحليل منشورات مختلفة، اتضح بشكل لا لُبس فيه أن حماس تستوفي منذ عقود معايير المنظمة الإرهابية العاملة في الخارج".



وأضافت: "لم نجد أدلة على أي هجمات جرى التخطيط لها مسبقًا، لكننا نفترض أن حماس قد اتخذت الترتيبات اللازمة لتنفيذ هجمات في دول أوروبية تستهدف مواقع يهودية وإسرائيلية، وقد أنشأت لهذه الغاية مستودعات أسلحة".



وشملت الأهداف المحتملة السفارة والمنطقة المحيطة بمطار تمبلهوف السابق في برلين، بالإضافة إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند بالاتينات في غرب ألمانيا.



وأُلقي القبض على عبد الحميد ا، وإبراهيم ر، وكلاهما من مواليد ، ومحمد ب، وهو الجنسية، ونزيه ر، وهو هولندي الجنسية، في 14 كانون الأول العام 2023.



وتتراوح أعمار المتهمين بين 34 و57 عامًا، وكان 3 منهم يقيمون في ألمانيا بشكل رئيس، بينما كان الرابع يقيم في هولندا.



وأدين أحدهم، ويبلغ من العمر 43 عامًا، بتهمة "استخدام العنف بأسلحة حرب" و"حيازة أسلحة نارية"، بالإضافة إلى تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.



وفي مرافعاتها الختامية، طلبت أحكامًا بالسجن تتراوح بين 5 و 7 سنوات في هذه المحاكمة التي بدأت في شباط العام 2025، وعُقدت وسط إجراءات أمنية مشددة.



