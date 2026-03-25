مسؤول إيرانيّ كبير: ردّنا على المقترح الأميركي غير إيجابيّ وهذه شروطنا

كشف مسؤول إيرانيّ كبير، أنّ "ردّ الأولي على المقترح الأميركي غير إيجابيّ".

وأضاف المسؤول الإيرانيّ لوكالة " ": "لا نزال ندرس المقترح الأميركيّ".

وتابع: "حدّدنا 5 شروط لإنهاء الحرب تشمل وقفًا كاملًا للعدوان والاغتيالات ودفع تعويضات لإيران ووقف الحرب على كافة الجبهات في المنطقة".