الأردن: صاروخ إيراني واحد اخترق الدفاعات الجوية ولم يسفر عن إصابات كبيرة

ذكر الجيش ، اليوم الأربعاء، أن استهدفت أراضي بخمسة صواريخ ومسيّرة خلال 24 ساعة.ووفق بيان صادر عن والجيش، اعترض سلاح الجو الملكي 5 من الصواريخ ، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ واحد.وذكر الناطق الإعلامي باسم الأمن الأردني أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 15 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.وبيّن أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة في التعامل مع المتساقطات الناجمة عن الصواريخ والمسيّرات.ومنذ بدء الحرب قبل نحو شهر بدأت غيران في شن ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ على بنية تحتية للطاقة وبنية تحتية مدنية في دول خليجية مما أسفر عن مقتل مدنيين ودفع أسعار إلى الارتفاع على نحو حاد.