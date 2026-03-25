عربي-دولي

تصعيد دبلوماسي.. الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتطالب بوقفها فورًا

Lebanon 24
25-03-2026 | 11:48
تصعيد دبلوماسي.. الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتطالب بوقفها فورًا
استدعت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الأربعاء السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي للمرة الثالثه، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية ضد دولة الكويت، وطالت خزانات وقود في مطار الكويت.

وجددت إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان مؤكدة ضرورة الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، بحسب وكالة أنباء الكويت (كونا). 

ونقلت الوكالة الكويتية عن المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب قوله إن قوة الإطفاء وبمشاركة إطفاء الجيش والحرس الوطني والنفط تعاملت مع حريق خزان وقود في مطار الكويت.

وأكد خلال الإيجاز الإعلامي التعامل مع 4 حرائق في مواقع مختلفة اندلعت نتيجة سقوط شظايا و82 بلاغًا منذ بداية العدوان الإيراني الآثم.
 
بيان خليجي أوروبي: وزراء الخارجية يطالبون بوقف فوري للهجمات الإيرانية دون قيد أو شرط
العاهل البحريني والرئيس المصري يؤكدان ما ورد في قرار مجلس الأمن الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن ويدعو لوقفها فورا
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين تحركات إيران لإغلاق مضيق هرمز ويطالبها بوقف كل الهجمات غير المبررة فورًا
قطر تدين هجوم إيران وتطالب بوقف التصعيد
