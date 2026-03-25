تصعيد دبلوماسي.. الكويت تدين الهجمات الإيرانية وتطالب بوقفها فورًا

استدعت اليوم الأربعاء السفير لدى البلاد محمد توتونجي للمرة الثالثه، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات ضد ، وطالت خزانات وقود في مطار .وجددت إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان مؤكدة ضرورة الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات، بحسب وكالة أنباء الكويت (كونا).ونقلت الوكالة الكويتية عن المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب قوله إن قوة الإطفاء وبمشاركة إطفاء الجيش والحرس الوطني والنفط تعاملت مع حريق خزان وقود في مطار الكويت.وأكد خلال الإيجاز الإعلامي التعامل مع 4 حرائق في مواقع مختلفة اندلعت نتيجة سقوط شظايا و82 بلاغًا منذ بداية العدوان الإيراني الآثم.