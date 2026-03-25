تُستخدم لـتطوير الغواصات.. إسرائيل تقصف منشأة إيرانية

عربي-دولي
تُستخدم لـ"تطوير الغواصات".. إسرائيل تقصف منشأة إيرانية
Lebanon 24
25-03-2026
|
12:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الجيش
الإسرائيلي
، الأربعاء، إنه قصف يوم الثلاثاء منشأة للبحث والتطوير خاصة بالغواصات والأنظمة تحت الماء في أصفهان بإيران، وألحق بها أضراراً كبيرة.
وذكر مُتحدث عسكري إسرائيلي أنَّ "هذا المركز هو المنشأة الوحيدة في
إيران
المسؤولة عن تصميم وتطوير الغواصات وأنظمة الدعم للبحرية
الإيرانية
"، مشيراً إلى أن إيران تنتج أيضا نماذج مختلفة من المركبات غير المأهولة في هذا الموقع.
وقال المتحدث إن هذا الهجوم "يحد بشكل كبير" من قدرة البحرية الإيرانية على تصنيع غواصات جديدة ومتطورة وتحديث أسطولها الحالي.
وفي سياق منفصل، قال الجيش إنه أتم موجتين من
الغارات
الجوية واسعة النطاق استهدفت مواقع حكومية في
طهران
يوم الأربعاء.
في المقابل، دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل
إسرائيل
يوم الأربعاء بسبب إطلاق صواريخ إيرانية، بما في ذلك في
تل أبيب
وحيديرا، حيث تقع إحدى محطات الطاقة الرئيسية
في إسرائيل
.
وفي سياق متصل، صادق
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، الأربعاء، على سلسلة أهداف لضربها في إيران ولبنان.
وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية، فإنَّ الجيش الإسرائيلي تجاوز عتبة 15 ألف ذخيرة هجومية تم استخدامها داخل إيران منذ بداية عملية "زئير
الأسد
"، وهو رقم يفوق بأكثر من أربعة أضعاف حجم الذخائر التي استُخدمت خلال حرب الأيام الاثني عشر السابقة.
مواضيع ذات صلة
في إيران.. إسرائيل تقصف منشأة تُستخدم لـ"بحوث نووية"
Lebanon 24
في إيران.. إسرائيل تقصف منشأة تُستخدم لـ"بحوث نووية"
25/03/2026 21:33:46
25/03/2026 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
منشأة نووية "سرية" إيرانية دمّرتها إسرائيل
Lebanon 24
منشأة نووية "سرية" إيرانية دمّرتها إسرائيل
25/03/2026 21:33:46
25/03/2026 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: استهداف الموقع الإيراني الوحيد لتطوير الغواصات والأنظمة البحرية
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: استهداف الموقع الإيراني الوحيد لتطوير الغواصات والأنظمة البحرية
25/03/2026 21:33:46
25/03/2026 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية تندد بالهجوم الذي تعرضت له منشأة "نطنز" النووية الإيرانية
Lebanon 24
الخارجية الروسية تندد بالهجوم الذي تعرضت له منشأة "نطنز" النووية الإيرانية
25/03/2026 21:33:46
25/03/2026 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الكويت تحبط مخطط اغتيالات وتضبط شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" (صور)
Lebanon 24
الكويت تحبط مخطط اغتيالات وتضبط شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" (صور)
15:16 | 2026-03-25
25/03/2026 03:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل: فرصة التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران ضئيلة
Lebanon 24
إسرائيل: فرصة التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران ضئيلة
14:55 | 2026-03-25
25/03/2026 02:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأجيلها.. إليكم موعد زيارة ترامب إلى الصين
Lebanon 24
بعد تأجيلها.. إليكم موعد زيارة ترامب إلى الصين
14:45 | 2026-03-25
25/03/2026 02:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تنتظر رد إيران على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب
Lebanon 24
باكستان تنتظر رد إيران على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب
14:35 | 2026-03-25
25/03/2026 02:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران: وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
Lebanon 24
إيران: وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
14:30 | 2026-03-25
25/03/2026 02:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
Lebanon 24
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
03:15 | 2026-03-25
25/03/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّعت رحيل شخصيّة من الصفّ الأوّل... إليكم ما قالته ليلى عبداللطيف
Lebanon 24
توقّعت رحيل شخصيّة من الصفّ الأوّل... إليكم ما قالته ليلى عبداللطيف
10:38 | 2026-03-25
25/03/2026 10:38:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
Lebanon 24
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
23:03 | 2026-03-24
24/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة وغضب في تلفزيون لبنان بعد "انذار جائر"
Lebanon 24
بلبلة وغضب في تلفزيون لبنان بعد "انذار جائر"
17:49 | 2026-03-24
24/03/2026 05:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
04:28 | 2026-03-25
25/03/2026 04:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
15:16 | 2026-03-25
الكويت تحبط مخطط اغتيالات وتضبط شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" (صور)
14:55 | 2026-03-25
إسرائيل: فرصة التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران ضئيلة
14:45 | 2026-03-25
بعد تأجيلها.. إليكم موعد زيارة ترامب إلى الصين
14:35 | 2026-03-25
باكستان تنتظر رد إيران على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب
14:30 | 2026-03-25
إيران: وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
14:28 | 2026-03-25
بيان عربي سداسي يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد حق الدفاع عن النفس للدول المجاورة
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
25/03/2026 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
25/03/2026 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
25/03/2026 21:33:46
Lebanon 24
Lebanon 24
