Najib Mikati
عربي-دولي

تُستخدم لـ"تطوير الغواصات".. إسرائيل تقصف منشأة إيرانية

Lebanon 24
25-03-2026 | 12:09
تُستخدم لـتطوير الغواصات.. إسرائيل تقصف منشأة إيرانية
قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه قصف يوم الثلاثاء منشأة للبحث والتطوير خاصة بالغواصات والأنظمة تحت الماء في أصفهان بإيران، وألحق بها أضراراً كبيرة.


وذكر مُتحدث عسكري إسرائيلي أنَّ "هذا المركز هو المنشأة الوحيدة في إيران المسؤولة عن تصميم وتطوير الغواصات وأنظمة الدعم للبحرية الإيرانية"، مشيراً إلى أن إيران تنتج أيضا نماذج مختلفة من المركبات غير المأهولة في هذا الموقع.


وقال المتحدث إن هذا الهجوم "يحد بشكل كبير" من قدرة البحرية الإيرانية على تصنيع غواصات جديدة ومتطورة وتحديث أسطولها الحالي.


وفي سياق منفصل، قال الجيش إنه أتم موجتين من الغارات الجوية واسعة النطاق استهدفت مواقع حكومية في طهران يوم الأربعاء.
 

في المقابل، دوت صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل إسرائيل يوم الأربعاء بسبب إطلاق صواريخ إيرانية، بما في ذلك في تل أبيب وحيديرا، حيث تقع إحدى محطات الطاقة الرئيسية في إسرائيل.


وفي سياق متصل، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، الأربعاء، على سلسلة أهداف لضربها في إيران ولبنان.


وبحسب ما أفادت به مصادر عسكرية، فإنَّ الجيش الإسرائيلي تجاوز عتبة 15 ألف ذخيرة هجومية تم استخدامها داخل إيران منذ بداية عملية "زئير الأسد"، وهو رقم يفوق بأكثر من أربعة أضعاف حجم الذخائر التي استُخدمت خلال حرب الأيام الاثني عشر السابقة.
Advertisement
