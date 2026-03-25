عربي-دولي

إيران تهدّد بتوسيع الحرب.. جبهات مفاجئة واحتمال استهداف باب المندب

Lebanon 24
25-03-2026 | 12:44
إيران تهدّد بتوسيع الحرب.. جبهات مفاجئة واحتمال استهداف باب المندب
حذّر مصدر عسكري إيراني، اليوم، من تداعيات أي تحرّك بري محتمل ضد الجزر الإيرانية، مؤكداً أن طهران قد تتجه إلى توسيع نطاق المواجهة وفتح جبهات جديدة "بشكل مفاجئ" في حال تنفيذ مثل هذه الخطوة.
 

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصدر قوله إن "أي عملية برية ينفذها العدو في الجزر الإيرانية ستُواجَه برد مختلف، من خلال فتح جبهات أخرى قد تشكّل مفاجأة له"، في إشارة إلى احتمال توسّع التصعيد إقليمياً وتجاوزه ساحة المواجهة الحالية.


وأضاف المصدر أن إيران "تمتلك الإرادة والقدرة على خلق تهديد مباشر للعدو في مضيق باب المندب"، وهو أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، ما يعكس توجهاً لتوسيع الضغط على خطوط الملاحة الدولية في حال تصاعدت المواجهة عن طريق تحريك ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.


تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال انتقال العمليات العسكرية من الضربات الجوية إلى سيناريوهات أكثر تعقيداً، تشمل عمليات محدودة على الجزر أو السواحل، وهو ما تعتبره طهران خطاً أحمر قد يستدعي رداً متعدد الجبهات.


ويرى مراقبون أن التلويح بجبهة باب المندب يحمل أبعاداً استراتيجية، إذ يشكل المضيق نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ما يجعل أي تهديد له عاملاً ضاغطاً على خصوم إيران وحلفائهم.


وتندرج هذه التهديدات ضمن سياق التصعيد المتبادل بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث تسعى كل الأطراف إلى تعزيز أوراق الضغط دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

غير أن فتح جبهات جديدة، خاصة في ممرات بحرية حساسة، قد يرفع مستوى المخاطر الإقليمية، ويدفع الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيداً تتداخل فيها الجبهات البرية والبحرية مع الحسابات الدولية المرتبطة بأمن الطاقة والتجارة العالمية. (آرم نيوز) 
وكالة تسنيم عن مصدر عسكري لم تسمه: إيران قد تفعل جبهة مضيق باب المندب إذا وقعت هجمات على الأراضي أو الجزر الإيرانية
شركة "ميرسك": تعليق الرحلات عبر قناة السويس ومضيق باب المندب في الوقت الحالي
قطر: استمرار إيران في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار أمر بالغ الخطورة
إيران تهدد باستهداف "جميع المنشآت" في كردستان العراق
