إيران تهدّد بتوسيع الحرب.. جبهات مفاجئة واحتمال استهداف باب المندب

ونقلت وكالة "تسنيم" عن المصدر قوله إن "أي عملية برية ينفذها العدو في الجزر الإيرانية ستُواجَه برد مختلف، من خلال فتح جبهات أخرى قد تشكّل مفاجأة له"، في إشارة إلى احتمال توسّع التصعيد إقليمياً وتجاوزه ساحة المواجهة الحالية.وأضاف المصدر أن "تمتلك الإرادة والقدرة على خلق تهديد مباشر للعدو في "، وهو أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، ما يعكس توجهاً لتوسيع الضغط على خطوط الملاحة الدولية في حال تصاعدت المواجهة عن طريق تحريك ميليشيات الموالية لإيران.تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال انتقال العمليات العسكرية من الضربات الجوية إلى سيناريوهات أكثر تعقيداً، تشمل عمليات محدودة على الجزر أو السواحل، وهو ما تعتبره طهران خطاً أحمر قد يستدعي رداً متعدد الجبهات.ويرى مراقبون أن التلويح بجبهة باب المندب يحمل أبعاداً استراتيجية، إذ يشكل المضيق نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ما يجعل أي تهديد له عاملاً ضاغطاً على خصوم إيران وحلفائهم.وتندرج هذه التهديدات ضمن سياق التصعيد المتبادل بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، حيث تسعى كل الأطراف إلى تعزيز أوراق الضغط دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.غير أن فتح جبهات جديدة، خاصة في ممرات بحرية حساسة، قد يرفع مستوى المخاطر الإقليمية، ويدفع الصراع إلى مرحلة أكثر تعقيداً تتداخل فيها الجبهات البرية والبحرية مع الحسابات الدولية المرتبطة بأمن الطاقة والتجارة العالمية. (آرم نيوز)