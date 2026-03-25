آخر خبر.. هل رفضت إيران العرض الأميركي لوقف الحرب؟

أفادت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنكليزية، الأربعاء، بأن أبلغت ، عبر وسطاء، رفضها المقترح الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي للتفاوض، والذي يتضمن 15 بنداً.



لكن هذا الرفض، الذي تم الترويج له خلال الإعلام ، لم ينعكس بشكل كامل في الواقع، وفقاً لموقع "أكسيوس".





وقال باراك رافيد، الصحفي في "أكسيوس"، في منشور على "آكس" إنه "ليس من الواضح تماماً إلى أي مدى يمثل الموقف الإيراني مجرد استعراض للقوة مقابل إغلاق فعلي لباب المفاوضات".





وأضاف: "أخبرني مسؤول أميركي أن إدارة لم تتلق بعد أي رسائل رسمية من ترفض فيها الأميركي".





ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة، إذ يتضمن العرض الأميركي بنوداً سبق أن عارضتها إيران مراراً، فيما قد يؤدي رفضه بشكل قاطع إلى زيادة خطر التصعيد، بما في ذلك احتمال عودة التهديدات الأميركية باستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.





وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية وأخرى مقربة من طهران، فإن الموقف الإيراني قد يعرقل في الوقت الراهن مساعي لعقد محادثات سلام مباشرة كانت مطروحة هذا الأسبوع.





ونقلت "برس تي في" عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن الشروط الأميركية "مبالغ فيها"، مؤكداً أن الحرب لن تنتهي إلا "وفق شروط طهران وجدولها ".





وذكر المسؤول أن إيران تعتبر المقترح الأميركي لإجراء مفاوضات "مجرد مناورة"، في ظل استمرار الولايات المتحدة في إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة.





وكان موقع "أكسيوس" أفاد بأن إيران أبلغت الوسطاء شكوكها في نيات واشنطن، معتبرة أن الدعوة إلى محادثات سلام قد تكون "خدعة"، بالتزامن مع التعزيزات العسكرية الأميركية. (سكاي نيوز عربية)