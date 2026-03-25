تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
11
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
آخر خبر.. هل رفضت إيران العرض الأميركي لوقف الحرب؟
Lebanon 24
25-03-2026
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت قناة "برس تي في"
الإيرانية
الناطقة بالإنكليزية، الأربعاء، بأن
طهران
أبلغت
الولايات المتحدة
، عبر وسطاء، رفضها المقترح الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
للتفاوض، والذي يتضمن 15 بنداً.
لكن هذا الرفض، الذي تم الترويج له خلال الإعلام
الإيراني
، لم ينعكس بشكل كامل في الواقع، وفقاً لموقع "أكسيوس".
وقال باراك رافيد، الصحفي في "أكسيوس"، في منشور على "آكس" إنه "ليس من الواضح تماماً إلى أي مدى يمثل الموقف الإيراني مجرد استعراض للقوة مقابل إغلاق فعلي لباب المفاوضات".
وأضاف: "أخبرني مسؤول أميركي أن إدارة
ترامب
لم تتلق بعد أي رسائل رسمية من
إيران
ترفض فيها
العرض
الأميركي".
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة، إذ يتضمن العرض الأميركي بنوداً سبق أن عارضتها إيران مراراً، فيما قد يؤدي رفضه بشكل قاطع إلى زيادة خطر التصعيد، بما في ذلك احتمال عودة التهديدات الأميركية باستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية وأخرى مقربة من طهران، فإن الموقف الإيراني قد يعرقل في الوقت الراهن مساعي
واشنطن
لعقد محادثات سلام مباشرة كانت مطروحة هذا الأسبوع.
ونقلت "برس تي في" عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن الشروط الأميركية "مبالغ فيها"، مؤكداً أن الحرب لن تنتهي إلا "وفق شروط طهران وجدولها
الزمني
".
وذكر المسؤول أن إيران تعتبر المقترح الأميركي لإجراء مفاوضات "مجرد مناورة"، في ظل استمرار الولايات المتحدة في إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة.
وكان موقع "أكسيوس" أفاد بأن إيران أبلغت الوسطاء شكوكها في نيات واشنطن، معتبرة أن الدعوة إلى محادثات سلام قد تكون "خدعة"، بالتزامن مع التعزيزات العسكرية الأميركية.
(سكاي نيوز عربية)
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
سكاي نيوز
الإيرانية
الإيراني
دونالد
واشنطن
التزام
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24