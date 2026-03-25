اختطاف شخصية اجتماعية بارزة في اليمن بسبب جهودها الوساطية

Lebanon 24
25-03-2026 | 14:24
اختطاف شخصية اجتماعية بارزة في اليمن بسبب جهودها الوساطية
اختطفت جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، الأربعاء، عضو لجنة وساطة محلية أسهمت في الإفراج عن أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقالت مصادر حقوقية يمنية، إن إحدى وحدات جهاز "الأمن والمخابرات" التابعة للحوثي، اختطفت الشخصية الاجتماعية، عبداللطيف المرادي، أثناء وجوده في أحد الأحياء التجارية، جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أن الحوثيين اقتادوا المرادي بالقوة القاهرة أمام المواطنين إلى جهة مجهولة، من دون تقديم أي إيضاحات حول أسباب الاعتقال ودوافعه.

وأشارت إلى أن المرادي، الذي يحظى بقبول اجتماعي وقبلي، قاد جهودا عديدة للوساطة بين الأطراف المحلية المتصارعة للإفراج عن مئات الأسرى والمعتقلين في سجون الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.

وبيّنت أنه أسهم في فتح بعض الطرقات الداخلية لضمان وصول الإمدادات الإنسانية والغذائية إلى بعض المناطق اليمنية. 
مواضيع ذات صلة
في بغداد مقتل شخصية بارزة في الهجوم على مقر لقادة الحشد
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: الجيش يقضي على شخصية بارزة في حماس بلبنان بقصف من البحر
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: خامنئي ومعه شخصيات بارزة قتلوا في الضربة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السجن 20 عامًا لثلاثة أشخاص بتهمة اختطاف طالب في مصر
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
