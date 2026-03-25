تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
عربي-دولي
اختطاف شخصية اجتماعية بارزة في اليمن بسبب جهودها الوساطية
Lebanon 24
25-03-2026
|
14:24
اختطفت جماعة
الحوثي
في العاصمة
اليمنية
صنعاء
الخاضعة لسيطرتها، الأربعاء، عضو لجنة وساطة محلية أسهمت في الإفراج عن أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وقالت مصادر حقوقية يمنية، إن إحدى وحدات جهاز "الأمن والمخابرات" التابعة للحوثي، اختطفت الشخصية الاجتماعية،
عبداللطيف
المرادي، أثناء وجوده في أحد الأحياء التجارية، جنوبي العاصمة صنعاء.
وذكرت المصادر أن الحوثيين اقتادوا المرادي بالقوة
القاهرة
أمام المواطنين إلى جهة مجهولة، من دون تقديم أي إيضاحات حول أسباب الاعتقال ودوافعه.
وأشارت إلى أن المرادي، الذي يحظى بقبول اجتماعي وقبلي، قاد جهودا عديدة للوساطة بين الأطراف المحلية المتصارعة للإفراج عن مئات الأسرى والمعتقلين في سجون الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.
وبيّنت أنه أسهم في فتح بعض الطرقات الداخلية لضمان وصول الإمدادات الإنسانية والغذائية إلى بعض المناطق اليمنية.
