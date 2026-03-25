اختطاف شخصية اجتماعية بارزة في اليمن بسبب جهودها الوساطية

اختطفت جماعة في العاصمة الخاضعة لسيطرتها، الأربعاء، عضو لجنة وساطة محلية أسهمت في الإفراج عن أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين.



وقالت مصادر حقوقية يمنية، إن إحدى وحدات جهاز "الأمن والمخابرات" التابعة للحوثي، اختطفت الشخصية الاجتماعية، المرادي، أثناء وجوده في أحد الأحياء التجارية، جنوبي العاصمة صنعاء.



وذكرت المصادر أن الحوثيين اقتادوا المرادي بالقوة أمام المواطنين إلى جهة مجهولة، من دون تقديم أي إيضاحات حول أسباب الاعتقال ودوافعه.



وأشارت إلى أن المرادي، الذي يحظى بقبول اجتماعي وقبلي، قاد جهودا عديدة للوساطة بين الأطراف المحلية المتصارعة للإفراج عن مئات الأسرى والمعتقلين في سجون الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.



وبيّنت أنه أسهم في فتح بعض الطرقات الداخلية لضمان وصول الإمدادات الإنسانية والغذائية إلى بعض المناطق اليمنية.

