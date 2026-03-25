بيان عربي سداسي يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد حق الدفاع عن النفس للدول المجاورة

صدر بيان عربي سداسي جدد الإدانة بأشد العبارات للاعتداءات السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق ، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، خاصة الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من على عدد من دول المنطقة، ومنشآتها وبنيتها التحتية، مما يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقرار رقم 2817 (2026) الذي يطالب صراحة بأن توقف فوراً ودون قيد أو شرط أيَّ اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.





وثمنت الدول المنضمة إلى البيان العلاقات الأخوية مع العراق، غير أنها دعت الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضيها نحو دول جواره فوراً، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.





بالتوازي من ذلك، أدان البيان الذي أصدرته كل من ، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، والأردن، الأعمال المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات إرهابية ذات صلة بحزب الله، وتشيد بقواتها المسلحة في التصدي لهذه الاعتداءات وبيقظة أجهزتها الأمنية التي تعتبر "درعاً حصيناً وعيناً ساهرة" للمحافظة على سلامة الأوطان والأرواح، و"جهودها المتفانية" بالقبض على هذه الخلايا العميلة والتنظيمات الإرهابية والكشف عن مخططاتهم الخبيثة، وفقاً للبيان الصادر اليوم.





وتعيد الدول المنضمة لهذا البيان التأكيد على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، وحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

