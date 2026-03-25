تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
11
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
4
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
بيان عربي سداسي يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد حق الدفاع عن النفس للدول المجاورة
Lebanon 24
25-03-2026
|
14:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر بيان عربي سداسي جدد الإدانة بأشد العبارات للاعتداءات
الإيرانية
السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق
الأمم المتحدة
، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، خاصة الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من
العراق
على عدد من دول المنطقة، ومنشآتها وبنيتها التحتية، مما يشكل خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقرار
مجلس الأمن
رقم 2817 (2026) الذي يطالب صراحة بأن توقف
إيران
فوراً ودون قيد أو شرط أيَّ اعتداء أو تهديد للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء.
وثمنت الدول المنضمة إلى البيان العلاقات الأخوية مع العراق، غير أنها دعت الحكومة
العراقية
إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضيها نحو دول جواره فوراً، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.
بالتوازي من ذلك، أدان البيان الذي أصدرته كل من
السعودية
، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، والأردن، الأعمال المزعزعة لأمن واستقرار دول المنطقة التي تخطط لها خلايا نائمة موالية لإيران وتنظيمات إرهابية ذات صلة بحزب الله، وتشيد بقواتها المسلحة في التصدي لهذه الاعتداءات وبيقظة أجهزتها الأمنية التي تعتبر "درعاً حصيناً وعيناً ساهرة" للمحافظة على سلامة الأوطان والأرواح، و"جهودها المتفانية" بالقبض على هذه الخلايا العميلة والتنظيمات الإرهابية والكشف عن مخططاتهم الخبيثة، وفقاً للبيان الصادر اليوم.
وتعيد الدول المنضمة لهذا البيان التأكيد على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، وحقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة
مجلس الأمن
حزب الله
الإيراني
العراقية
الكشف عن
السعودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير خارجية الإمارات يدينُ مُخططاً هدّد الكويت: نرفض كل أشكال التطرّف
Lebanon 24
وزير خارجية الإمارات يدينُ مُخططاً هدّد الكويت: نرفض كل أشكال التطرّف
17:12 | 2026-03-25
25/03/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعتقل راعيين سوريين في القنيطرة
Lebanon 24
إسرائيل تعتقل راعيين سوريين في القنيطرة
17:01 | 2026-03-25
25/03/2026 05:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"استنزاف طويل".. ماذا كشف جنرال إسرائيلي عن حرب إيران؟
Lebanon 24
"استنزاف طويل".. ماذا كشف جنرال إسرائيلي عن حرب إيران؟
17:00 | 2026-03-25
25/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما تبلغه "حزب الله" من إيران
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما تبلغه "حزب الله" من إيران
16:45 | 2026-03-25
25/03/2026 04:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها
Lebanon 24
عراقجي: الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها
15:55 | 2026-03-25
25/03/2026 03:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
Lebanon 24
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
03:15 | 2026-03-25
25/03/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّعت رحيل شخصيّة من الصفّ الأوّل... إليكم ما قالته ليلى عبداللطيف
Lebanon 24
توقّعت رحيل شخصيّة من الصفّ الأوّل... إليكم ما قالته ليلى عبداللطيف
10:38 | 2026-03-25
25/03/2026 10:38:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
04:28 | 2026-03-25
25/03/2026 04:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة وغضب في تلفزيون لبنان بعد "انذار جائر"
Lebanon 24
بلبلة وغضب في تلفزيون لبنان بعد "انذار جائر"
17:49 | 2026-03-24
24/03/2026 05:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
Lebanon 24
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
23:03 | 2026-03-24
24/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:12 | 2026-03-25
وزير خارجية الإمارات يدينُ مُخططاً هدّد الكويت: نرفض كل أشكال التطرّف
17:01 | 2026-03-25
إسرائيل تعتقل راعيين سوريين في القنيطرة
17:00 | 2026-03-25
"استنزاف طويل".. ماذا كشف جنرال إسرائيلي عن حرب إيران؟
16:45 | 2026-03-25
آخر تقرير.. هذا ما تبلغه "حزب الله" من إيران
15:55 | 2026-03-25
عراقجي: الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها
15:30 | 2026-03-25
استطلاعات جديدة في أميركا.. ماذا قيل عن حرب إيران؟
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
25/03/2026 23:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
25/03/2026 23:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
25/03/2026 23:34:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24