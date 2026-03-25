إسرائيل: فرصة التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران ضئيلة

ذكرت القناة 12 نقلًا عن مسؤولين في ، أن فرصة التوصل إلى اتفاق مفصل ودقيق بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة.



وأشار المسؤولون إلى أن عدم وضوح مسار المفاوضات يجعل من الصعب توقع أي تقدم ملموس في الفترة المقبلة.



وتأتي هذه التوقعات بعد تداول تصريحات لمسؤول إيراني رفيع أكد رفض لبنود المقترح الأمريكي لوقف الحرب وبدء محادثات سلام، مشيرا إلى أن لديها شروطها الخاصة لوقف الحرب.



وقال المسؤول إن من بين الشروط وقف العمليات الحربية كافة ضد إيران وحلفائها في المنطقة ودفع تعويضات لطهران وكذلك الاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز وتقديم ضمانات بعدم عودة العمليات الحربية ضد إيران.



نفى صحة البنود التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب التي قدمت لطهران عبر وسيط.



وأشار إلى أن المحادثات مع طهران عبر الوسطاء ما زالت مستمرة، مؤكدة أن توعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" حال لم تبرم اتفاقا ينهي الحرب.



