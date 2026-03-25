استطلاعات جديدة في أميركا.. ماذا قيل عن حرب إيران؟

في الوقت الذي دخل فيه الصراع الأميركي - مع أسبوعه الرابع، أظهرت استطلاعات جديدة للرأي العام الأميركي صورة واضحة لانقسام سياسي واجتماعي عميق داخل .

الاستطلاعات الجديدة كشفت عن واقع معقّد، فالأميركيون يريدون منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنهم يرفضون الانخراط في حرب طويلة ترفع أسعار البنزين وتُعرّض قواتهم للخطر.



وتُظهر النتائج أن الرئيس ترمب لا يزال يحظى بدعم مستقر داخل قاعدته من حركة "ماغا"، لكن الغالبية ترى أن التصعيد العسكري ضد إيران مفرط، وتدعو إلى إشراك الحلفاء أو العودة إلى المسار الدبلوماسي. ويرى محللو الاستطلاعات أن مهلة الأيام الخمسة التي أعلنها ترمب للمحادثات قد تكون حاسمة: إما أن تُحوّل القلق الشعبي إلى دعم لتسوية، وإما تُعيد التصعيد وتُفاقم الاستياء الذي بدأ يتحوّل إلى "عبء سياسي" حقيقي على الإدارة الجمهورية قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.





ويشير استطلاع "إيكونوميست - يوغوف" الذي أُجري هذا الأسبوع، واستطلاع "أسوشييتد برس - نورك" الذي أُجري بين 19 و23 آذار 2026، إلى توافق في النتائج؛ إذ يربط معظم الحرب مباشرة بارتفاع أسعار البنزين، ويعدون التصعيد العسكري "مفرطاً"، فيما يظل الرئيس ترمب يحظى بدعم محدود لكنه مستقر نسبياً.





ويُظهر استطلاع "إيكونوميست - يوغوف" أن 55 في المائة من الأميركيين يرفضون تعامل ترمب مع الصراع مع إيران (مقابل دعم 36 في المائة)، وهي نسبة قريبة جداً من نتائج الأسبوع الماضي التي بلغت 56 في المائة. أما النتيجة الأبرز فهي أن "تقريباً جميع الأميركيين" يرون أن الصراع يرفع أسعار البنزين: 69 في المائة يعتقدون بوجود ارتفاع "كبير جداً"، و20 في المائة يرون ارتفاعاً "قليلاً"، فيما لا يتوقع أحد تقريباً انخفاض الأسعار.





وفي الاستطلاع نفسه، يتوقع 49 في المائة من الأميركيين أن ترمب "لن يتراجع مبكراً" عن تحقيق أهداف الولايات المتحدة، مقابل 21 في المائة فقط يتوقعون تراجعه. ويظهر الانقسام الحزبي بوضوح: 71 في المائة من الجمهوريين يعتقدون أنه لن يتراجع، بينما ينقسم الديمقراطيون (36 في المائة مقابل 31 في المائة).



أما استطلاع "أسوشييتد برس - نورك" فيؤكد هذه الصورة ويُعمّقها، مشيراً إلى أن 59 في المائة من الأميركيين يقولون إن "التصعيد العسكري الأميركي ضد إيران قد تجاوز الحد". كما ارتفع القلق بشأن قدرة الأسر الأميركية على شراء البنزين إلى 45 في المائة (مقابل 30 في المائة باستطلاع سابق بعد فوز ترمب).



ومع ذلك، يحظى هدف "منع إيران من الحصول على سلاح نووي" بتأييد واسع، إذ يرى ثلثا الأميركيين أنه هدف "مهم جداً" أو "مهم". لكن الهدف المقابل، وهو الحفاظ على انخفاض أسعار النفط والغاز، يحظى بتأييد مماثل، ما يضع أمام معادلة صعبة، وفقاً للمحللين.

