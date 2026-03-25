عربي-دولي

وزير خارجية الإمارات يدينُ مُخططاً هدّد الكويت: نرفض كل أشكال التطرّف

Lebanon 24
25-03-2026 | 17:12
وزير خارجية الإمارات يدينُ مُخططاً هدّد الكويت: نرفض كل أشكال التطرّف
أعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في دولة الكويت.


وأكد الشيخ عبدالله بن زايد تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية التي نجحت في إحباط هذا المخطط والكشف عن عناصره، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.


وشمل المخطط الإرهابي الذي أحبط في الكويت ضبط شبكة مرتبطة بتنظيم "حزب الله"، كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال وتجنيد أشخاص.


وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما يستهدف زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.


واختتم الشيخ عبدالله بن زايد بالتأكيد على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات، مشددا على دعم ووقوف الدولة مع جميع الإجراءات التي تتخذها الكويت للحفاظ على أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحماية مكتسباتها الوطنية.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات تدين المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة
الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات ترفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف أمن الدول واستقرارها
الخارجية اللبنانية: ندين ضلوع حزب الله بالـ"مخطط الإرهابي" الذي استهدف دولة الإمارات
وزير الخارجية الإماراتي يعرب عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخطط الإرهابي الذي تم إحباطه في دولة الكويت
رئيس مجلس الوزراء

الأجهزة الأمنية

وكالة الأنباء

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

نائب رئيس

حزب الله

الكويتية

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:46 | 2026-03-25
Lebanon24
17:01 | 2026-03-25
Lebanon24
17:00 | 2026-03-25
Lebanon24
16:45 | 2026-03-25
Lebanon24
15:55 | 2026-03-25
Lebanon24
15:30 | 2026-03-25
