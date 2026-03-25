منعاً لـإنزال أميركي.. ألغام إيرانية زُرعت حول جزيرة!

Advertisement
عربي-دولي
منعاً لـ"إنزال أميركي".. "ألغام إيرانية" زُرعت حول "جزيرة"!
Lebanon 24
25-03-2026
|
17:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت تقارير استخباراتية من أن
إيران
قامت في الأسابيع الأخيرة بنقل قوات إضافية ونشر دفاعات جوية وحقول ألغام حول جزيرة "خرج" في شمال الخليج العربي؛ تحسباً لأي عملية أميركية محتملة للسيطرة على
الجزيرة
التي تشكّل نحو 90% من صادرات
النفط
الإيرانية
.
وأفادت تقارير لـ"
سي إن
إن" بأنَّ إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
تدرس استخدام قوات برية للاستيلاء على الجزيرة للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن مسؤولين وخبراء عسكريين حذروا من المخاطر الكبيرة لهذه العملية، بما في ذلك خسائر بشرية محتملة بسبب الدفاعات الإيرانية والفخاخ المزروعة وأنظمة الصواريخ المحمولة على الكتف (MANPADs).
وفي 13 آذار، استهدفت القوات الأميركية الجزيرة، بحسب القيادة المركزية، نحو 90 هدفاً عسكرياً من بينها مرافق تخزين الألغام والصواريخ، مع مراعاة عدم استهداف البنية التحتية النفطية لأسباب أخلاقية، وفق تصريحات الرئيس
ترامب
.
وحذر رئيس البرلمان
الإيراني
محمد باقر قاليباف، من محاولات أي دولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدًا أن جميع تحركات "الأعداء" تحت المراقبة وأن أي تجاوز سيجعل البنية التحتية الحيوية للدول الإقليمية هدفاً للهجمات الإيرانية.
وتشير التقديرات العسكرية إلى أن السيطرة على
جزيرة
"خرج"، التي تبلغ نحو ثلث حجم جزيرة "مانهاتن"، ستتطلب قوة إنزال كبيرة تشمل وحدتين من مشاة البحرية الأميركية وعدة آلاف من الجنود، بالإضافة إلى السفن الحربية والطائرات المرافقة، كما أن حوالى ألف جندي من "فرقة المظلات 82" التابعة للجيش الأميركي من المتوقع نشرهم في المنطقة قريباً.
وعلى الرغم من الضربات الأميركية التي قلّصت بعض الدفاعات الجوية والبحرية للجزيرة، إلَّا أن القوات الأميركية ستظل عرضة لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من إيران بسبب قرب الجزيرة من الساحل الإيراني، فيما يُنظر إلى الحصار البحري كخيار بديل للضغط على إيران دون تعريض القوات الأمريكية لمخاطر برية مباشرة.
وأعرب مسؤولون عن مخاوفهم من أن أي عملية برية ستؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، وقد تثير ردود فعل انتقامية إيرانية تستهدف البنية التحتية للدول الإقليمية، مؤكدين على ضرورة التركيز على تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني بدلاً من إرسال قوات برية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "فارس": "الحرب بالألغام" أصبحت عنصرًا هامًا في استراتيجية الردع الإيرانية
Lebanon 24
وكالة "فارس": "الحرب بالألغام" أصبحت عنصرًا هامًا في استراتيجية الردع الإيرانية
26/03/2026 01:27:33
26/03/2026 01:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لوول ستريت جورنال: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز
Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لوول ستريت جورنال: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز
26/03/2026 01:27:33
26/03/2026 01:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"العبور الآمن".. لندن وباريس تستنفران لتأمين مضيق هرمز من "ألغام" طهران
Lebanon 24
"العبور الآمن".. لندن وباريس تستنفران لتأمين مضيق هرمز من "ألغام" طهران
26/03/2026 01:27:33
26/03/2026 01:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الولايات المتحدة قد تسيطر "في اي وقت" على جزيرة خرج الإيرانية
Lebanon 24
البيت الأبيض: الولايات المتحدة قد تسيطر "في اي وقت" على جزيرة خرج الإيرانية
26/03/2026 01:27:33
26/03/2026 01:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دونالد ترامب
الإيرانية
الإيراني
الجزيرة
دونالد
التركي
ترامب
النفط
قد يعجبك أيضاً
وزير خارجية الإمارات يدينُ مُخططاً هدّد الكويت: نرفض كل أشكال التطرّف
Lebanon 24
وزير خارجية الإمارات يدينُ مُخططاً هدّد الكويت: نرفض كل أشكال التطرّف
17:12 | 2026-03-25
25/03/2026 05:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعتقل راعيين سوريين في القنيطرة
Lebanon 24
إسرائيل تعتقل راعيين سوريين في القنيطرة
17:01 | 2026-03-25
25/03/2026 05:01:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"استنزاف طويل".. ماذا كشف جنرال إسرائيلي عن حرب إيران؟
Lebanon 24
"استنزاف طويل".. ماذا كشف جنرال إسرائيلي عن حرب إيران؟
17:00 | 2026-03-25
25/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما تبلغه "حزب الله" من إيران
Lebanon 24
آخر تقرير.. هذا ما تبلغه "حزب الله" من إيران
16:45 | 2026-03-25
25/03/2026 04:45:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها
Lebanon 24
عراقجي: الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها
15:55 | 2026-03-25
25/03/2026 03:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
Lebanon 24
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
03:15 | 2026-03-25
25/03/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّعت رحيل شخصيّة من الصفّ الأوّل... إليكم ما قالته ليلى عبداللطيف
Lebanon 24
توقّعت رحيل شخصيّة من الصفّ الأوّل... إليكم ما قالته ليلى عبداللطيف
10:38 | 2026-03-25
25/03/2026 10:38:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
04:28 | 2026-03-25
25/03/2026 04:28:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
Lebanon 24
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
23:03 | 2026-03-24
24/03/2026 11:03:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا لو رفض السفير الايراني مغادرة لبنان؟
Lebanon 24
ماذا لو رفض السفير الايراني مغادرة لبنان؟
10:30 | 2026-03-25
25/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
17:12 | 2026-03-25
وزير خارجية الإمارات يدينُ مُخططاً هدّد الكويت: نرفض كل أشكال التطرّف
17:01 | 2026-03-25
إسرائيل تعتقل راعيين سوريين في القنيطرة
17:00 | 2026-03-25
"استنزاف طويل".. ماذا كشف جنرال إسرائيلي عن حرب إيران؟
16:45 | 2026-03-25
آخر تقرير.. هذا ما تبلغه "حزب الله" من إيران
15:55 | 2026-03-25
عراقجي: الولايات المتحدة أخفقت في تحقيق أهدافها
15:30 | 2026-03-25
استطلاعات جديدة في أميركا.. ماذا قيل عن حرب إيران؟
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
26/03/2026 01:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
26/03/2026 01:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
26/03/2026 01:27:33
Lebanon 24
Lebanon 24
