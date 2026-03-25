Advertisement

منعاً لـ"إنزال أميركي".. "ألغام إيرانية" زُرعت حول "جزيرة"!

Lebanon 24
25-03-2026 | 17:46
منعاً لـإنزال أميركي.. ألغام إيرانية زُرعت حول جزيرة!
حذرت تقارير استخباراتية من أن إيران قامت في الأسابيع الأخيرة بنقل قوات إضافية ونشر دفاعات جوية وحقول ألغام حول جزيرة  "خرج" في شمال الخليج العربي؛ تحسباً لأي عملية أميركية محتملة للسيطرة على الجزيرة التي تشكّل نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية.

وأفادت تقارير لـ"سي إن إن" بأنَّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس استخدام قوات برية للاستيلاء على الجزيرة للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن مسؤولين وخبراء عسكريين حذروا من المخاطر الكبيرة لهذه العملية، بما في ذلك خسائر بشرية محتملة بسبب الدفاعات الإيرانية والفخاخ المزروعة وأنظمة الصواريخ المحمولة على الكتف (MANPADs).

وفي 13 آذار، استهدفت القوات الأميركية الجزيرة، بحسب القيادة المركزية، نحو 90 هدفاً عسكرياً من بينها مرافق تخزين الألغام والصواريخ، مع مراعاة عدم استهداف البنية التحتية النفطية لأسباب أخلاقية، وفق تصريحات الرئيس ترامب.

وحذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، من محاولات أي دولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدًا أن جميع تحركات "الأعداء" تحت المراقبة وأن أي تجاوز سيجعل البنية التحتية الحيوية للدول الإقليمية هدفاً للهجمات الإيرانية.

وتشير التقديرات العسكرية إلى أن السيطرة على جزيرة "خرج"، التي تبلغ نحو ثلث حجم جزيرة "مانهاتن"، ستتطلب قوة إنزال كبيرة تشمل وحدتين من مشاة البحرية الأميركية وعدة آلاف من الجنود، بالإضافة إلى السفن الحربية والطائرات المرافقة، كما أن حوالى ألف جندي من "فرقة المظلات 82" التابعة للجيش الأميركي من المتوقع نشرهم في المنطقة قريباً.

وعلى الرغم من الضربات الأميركية التي قلّصت بعض الدفاعات الجوية والبحرية للجزيرة، إلَّا أن القوات الأميركية ستظل عرضة لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من إيران بسبب قرب الجزيرة من الساحل الإيراني، فيما يُنظر إلى الحصار البحري كخيار بديل للضغط على إيران دون تعريض القوات الأمريكية لمخاطر برية مباشرة.

وأعرب مسؤولون عن مخاوفهم من أن أي عملية برية ستؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، وقد تثير ردود فعل انتقامية إيرانية تستهدف البنية التحتية للدول الإقليمية، مؤكدين على ضرورة التركيز على تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني بدلاً من إرسال قوات برية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة "فارس": "الحرب بالألغام" أصبحت عنصرًا هامًا في استراتيجية الردع الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 01:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لوول ستريت جورنال: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 01:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"العبور الآمن".. لندن وباريس تستنفران لتأمين مضيق هرمز من "ألغام" طهران
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 01:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: الولايات المتحدة قد تسيطر "في اي وقت" على جزيرة خرج الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 01:27:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:12 | 2026-03-25
Lebanon24
17:01 | 2026-03-25
Lebanon24
17:00 | 2026-03-25
Lebanon24
16:45 | 2026-03-25
Lebanon24
15:55 | 2026-03-25
Lebanon24
15:30 | 2026-03-25
