إيران تستعد لهجوم أميركي محتمل على جزيرة خرج

أوردت شبكة " إن" الإخبارية الأميركية، أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة أن تستعد لهجوم أميركي محتمل على خرج.



وتابعت "سي إن إن" أن تعمل بشكل نشط على تجهيز دفاعاتها، بما في ذلك زرع ألغام تحسبا لأي اجتياح .



ولفتت الشبكة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عملت نقل جنود إضافيين وأنظمة دفاع جوي إلى خرج.



وتضاهي مساحة نحو مساحة مانهاتن، وتقع على بعد 25 كيلومترا فقط قبالة السواحل في .



وأصدر "البنتاغون"، يوم الثلاثاء الماضي، أوامر بنشر نحو 2000 جندي مظلي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى ، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون لصحيفة " بوست".



ووافق مسؤولون أميركيون على أوامر خطية لإرسال جنود من اللواء القتالي الأول التابع للفرقة، إضافة إلى مقر قيادة الفرقة 82 في براغ بولاية نورث كارولاينا، بحسب مسؤولين أميركيين اثنين وشخص ثالث مطلع على القرار، تحدثوا شريطة عدم هوياتهم نظرا لحساسية المسألة.



وذكر شخصان أم أوامر شفهية كانت قد صدرت في وقت سابق، ولم يتضح بعد ما إذا كان الجنود سيتوجهون إلى إيران نفسها، وفقا للمسؤولين.



