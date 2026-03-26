عربي-دولي

إيران تستعد لهجوم أميركي محتمل على جزيرة خرج

Lebanon 24
26-03-2026 | 00:28
إيران تستعد لهجوم أميركي محتمل على جزيرة خرج
أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أمس الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران تستعد لهجوم أميركي محتمل على جزيرة خرج.

وتابعت "سي إن إن" أن طهران تعمل بشكل نشط على تجهيز دفاعاتها، بما في ذلك زرع ألغام تحسبا لأي اجتياح بري.

ولفتت الشبكة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عملت إيران على نقل جنود إضافيين وأنظمة دفاع جوي إلى خرج.

وتضاهي مساحة الجزيرة نحو مساحة مانهاتن، وتقع على بعد 25 كيلومترا فقط قبالة السواحل الإيرانية في الخليج.

وأصدر "البنتاغون"، يوم الثلاثاء الماضي، أوامر بنشر نحو 2000 جندي مظلي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون لصحيفة "واشنطن بوست".

ووافق مسؤولون أميركيون على أوامر خطية لإرسال جنود من اللواء القتالي الأول التابع للفرقة، إضافة إلى مقر قيادة الفرقة 82 في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، بحسب مسؤولين أميركيين اثنين وشخص ثالث مطلع على القرار، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية المسألة.

وذكر شخصان أم أوامر شفهية كانت قد صدرت في وقت سابق، ولم يتضح بعد ما إذا كان الجنود سيتوجهون إلى إيران نفسها، وفقا للمسؤولين.
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي لنيويورك تايمز: إيران استخدمت جزيرة خرج في حجب ممرات الشحن بهرمز
آلاف المقاتلين الأكراد يستعدون لهجوم محتمل داخل إيران
يديعوت أحرونوت: إسرائيل كانت تستعد لضربة أميركية محتملة على إيران نهاية هذا الأسبوع
ترامب لـPBS: سأضرب جزيرة خرج مرة أخرى وأبلغت إيران بذلك
