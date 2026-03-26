القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم": تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية

أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى "سنتكوم"، ، اليوم الخميس ان العمليات العسكرية التي تقودها ، أسهمت في خفض إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ بنسبة 90 بالمئة.



وأعلن كوبر أنه تم تدمير 92 بالمئة من أكبر السفن البحرية الإيرانية.



وأضاف أن الجيش الأميركي "استهدف أكثر من عشرة آلاف هدف عسكري داخل ".



ورصدت صور وأقمار اصطناعية سفينة حربية أميركية هي "يو إس إس تريبولي" التي تحمل وحدة مشاة بحرية إلى ، عند توقفها في دييغو غارسيا المعزولة، الواقعة في المحيط .



وأظهرت صور وأقمار اصطناعية نشرتها شركة "ميزار فيجن" المتخصصة في الاستخبارات الجغرافية، السفينة الأميركية التي يبلغ طولها 260 متر وهي راسية في جزيرة دييغو غارسيا، فيما اعتبره محللون التوقف الأخير قبل الوصول إلى المنطقة، وفق موقع "نيوزويك" الأميركي.



وذكرت تقارير صحفية أميركية أن السفينة الحربية تحمل على متنها قوة من مشاة البحرية قوامها نحو 2200 جندي من الوحدة الاستكشافية 31.



وهددت الحكومة الأميركية إيران، أمس الأربعاء، بتكثيف الهجمات عليها في حال لم تبرم اتفاقا.



