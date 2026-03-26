عربي-دولي

وزيرة الدولة الإماراتية: ما يحدث في الخليج هو هجوم على العالم بأسره

Lebanon 24
26-03-2026 | 01:40
A-
A+
وزيرة الدولة الإماراتية: ما يحدث في الخليج هو هجوم على العالم بأسره
وزيرة الدولة الإماراتية: ما يحدث في الخليج هو هجوم على العالم بأسره photos 0
حذّرت وزيرة الدولة الإماراتية لانا نسيبة من تداعيات التصرفات الإيرانية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة ضرورة حماية الممرات الحيوية للطاقة وسلاسل الإمداد.


وقالت نسيبة، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، إن "ما يحدث في الخليج والأردن هو هجوم على العالم بأسره وعلى الاقتصاد العالمي".

وأوضحت أن تهديد طرق الطاقة والإمداد، خاصة في مضيق هرمز، قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، تمس الأسواق العالمية وأسعار الغذاء والطاقة.
وذكرت نسيبة: "لا ننسى أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم. كما يمر عبره نحو 30 بالمئة من الأسمدة اللازمة لإنتاج الغذاء والمحاصيل".

وأضافت: "في الواقع، إن معظم السلع المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية القادمة من الخليج تمر عبر هذا المضيق. وبالتالي، فإن إيران تحاول فعليًا توجيه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، أشبه بأزمة قلبية".

وقالت الوزيرة الإماراتية إنه "لا ينبغي السماح لإيران، الدولة الراعية للإرهاب، بتحديد السعر العالمي للغذاء والغاز".
مواضيع ذات صلة
دولة الإمارات تطالب حكومة العراق بالتحقيق في ملابسات الهجوم على القنصلية الإماراتية في كردستان العراق
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 10:09:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المملكة ودول الخليج لن تقبل الابتزاز الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 10:09:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي: أحد أهداف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دق إسفين بين إيران ودول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 10:09:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات ترفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف أمن الدول واستقرارها
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 10:09:58 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:25 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:28 | 2026-03-26
Lebanon24
03:20 | 2026-03-26
Lebanon24
03:14 | 2026-03-26
Lebanon24
02:48 | 2026-03-26
Lebanon24
01:54 | 2026-03-26
Lebanon24
01:46 | 2026-03-26
