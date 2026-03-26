عربي-دولي
بسبب حرب إيران.. ترامب يغير موعد زيارته للصين
Lebanon 24
26-03-2026
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأربعاء، أنه سيقوم بزيارة رسمية للصين يلتقي خلالها برئيسها شي
جين بينغ
يومي 14 و15 أيار، وذلك في تغيير لموعد زيارة تحظى بمتابعة عن كثب تأجلت بسبب الحرب الدائرة مع
إيران
.
وأضاف
ترامب
أنه سيستضيف شي في زيارة مماثلة لواشنطن في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال: "يضع ممثلونا الترتيبات النهائية لهذه الزيارات التاريخية. أتطلع بشوق إلى قضاء بعض الوقت مع الرئيس شي في حدث أنا على يقين من أنه سيكون تاريخيا".
وكان من المقرر أصلا أن تتم زيارة ترامب الأسبوع المقبل بين 31 آذار إلى 2 نيسان، وأن تكون المحادثات متعددة الجوانب في مسعى لتخفيف حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى قضايا تايوان والرقائق الإلكترونية والمخدرات والمعادن النادرة والزراعة.
وقالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولاين ليفيت إن شي جين
بينغ
يتفهم الدوافع وراء تغيير موعد الزيارة.
وكانت آخر زيارة قام بها ترامب إلى
الصين
في 2017 هي الأحدث لرئيس أميركي.
وستكون زيارة ترامب أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ اجتماعهما في أكتوبر الماضي بكوريا الجنوبية، حيث اتفقا على هدنة تجارية.
