عربي-دولي

استهداف مواقع يهودية في اوروبا.. وشبهات بدور إيراني

Lebanon 24
26-03-2026 | 03:14
استهداف مواقع يهودية في اوروبا.. وشبهات بدور إيراني
تُجري السلطات تحقيقات بشأن الاشتباه في ضلوع إيران بسلسلة "هجمات إرهابية" في أوروبا استهدفت مواقع يهودية، وذلك رداً على الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولون أمنيون.


ويشتبه هؤلاء في أن عملاء إيرانيين جنّدوا أفراداً عبر الإنترنت لتنفيذ هذه الاعتداءات، كما أنشأوا جماعة إرهابية وهمية لتبنّي الهجمات التي طالت مدارس يهودية وكنساً وشركات مرتبطة بإسرائيل.

وبحسب الصحيفة، أعلنت جماعة تُدعى "حركة الصحب اليمانيين الصالحين" مسؤوليتها عن معظم هذه الهجمات.

ويقول مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الأوروبية إن هذه الجماعة لم تكن معروفة لديهم قبل هذا الشهر.

ويرى جوليان لانشيس، من المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، أن استخدام جماعة وهمية يمنح إيران هامشاً من الإنكار المعقول، مع زيادة الإرباك والبلبلة.

وقال: "إنه نموذج فعّال"، مضيفاً: "من المرجح أن نشهد مزيداً من الهجمات".

ونُشرت مقاطع مصوّرة لهذه الحوادث وروّجت لها قنوات موالية للنظام الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أُعلن عن إحدى الهجمات مسبقاً في حالة واحدة على الأقل، بحسب محققين وخبراء في مكافحة الإرهاب.
 
إعلام إيراني رسمي يعلن استهداف مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في كردستان العراق
إعلام إيراني: استهداف مواقع عسكرية في بندر عباس
إعلام إيراني: استهداف مواقع عسكرية في الأهواز جنوب غربي إيران
رويترز: بريطانيا تتهم رجلين بالتجسس على مواقع يهودية لصالح إيران
