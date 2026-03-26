زلزال ضرب شمال اليونان.. كم بلغت قوته؟

أفادت صحيفة "فوريا" أن زلزالا بقوة 4.9 على مقياس ريختر ضرب شمال ، ما تسبب في أضرار كبيرة لمبان في أديرة جبل آثوس.

وذكرت الصحيفة أن الزلزال القوي وقع على بعد 11 كيلومترا إلى من مدينة كاريا، وبعمق 10.6 كيلومتر، مخلفا أضرارا جسيمة في الأديرة والمساكن الرهبانية والخلايا المنتشرة في الجبل.

وبحسب المعلومات، ظهرت تشققات في جدران المباني، ما أدى إلى تضرر اللوحات الجدارية داخلها. وفي إحدى الكنائس، انفصل جزء من الثريا أثناء قداس ديني، مما اضطر الرهبان والحجاج إلى مغادرة المكان على عجل.



من جهتهم، أبلغ الرهبان عن أضرار لحقت بالمساكن الرهبانية القديمة والخلايا، بينما أفاد الحجاج بأن الهزة الأرضية كانت طويلة الأمد، ورافقها هدير عال في المناطق الساحلية. (روسيا اليوم)