عربي-دولي
زلزال ضرب شمال اليونان.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
26-03-2026
|
03:20
أفادت صحيفة "فوريا" أن زلزالا بقوة 4.9 على مقياس ريختر ضرب شمال
اليونان
، ما تسبب في أضرار كبيرة لمبان في أديرة جبل آثوس.
وذكرت الصحيفة أن الزلزال القوي وقع على بعد 11 كيلومترا إلى
الشمال الغربي
من مدينة كاريا، وبعمق 10.6 كيلومتر، مخلفا أضرارا جسيمة في الأديرة والمساكن الرهبانية والخلايا المنتشرة في الجبل.
وبحسب المعلومات، ظهرت تشققات في جدران المباني، ما أدى إلى تضرر اللوحات الجدارية داخلها. وفي إحدى الكنائس، انفصل جزء من الثريا أثناء قداس ديني، مما اضطر الرهبان والحجاج إلى مغادرة المكان على عجل.
من جهتهم، أبلغ الرهبان عن أضرار لحقت بالمساكن الرهبانية القديمة والخلايا، بينما أفاد الحجاج بأن الهزة الأرضية كانت طويلة الأمد، ورافقها هدير عال في المناطق الساحلية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب أفغانستان... كم بلغت قوّته؟
26/03/2026 13:46:01
26/03/2026 13:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال عنيف ضرب إندونيسيا... كم بلغت قوّته؟
Lebanon 24
زلزال عنيف ضرب إندونيسيا... كم بلغت قوّته؟
26/03/2026 13:46:01
26/03/2026 13:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب إيران.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال ضرب إيران.. كم بلغت قوته؟
26/03/2026 13:46:01
26/03/2026 13:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يهز كوبا.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
زلزال يهز كوبا.. كم بلغت قوته؟
26/03/2026 13:46:01
26/03/2026 13:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ترامب: المفاوضون الإيرانيون يتوسلون لنا لإبرام اتفاق
Lebanon 24
ترامب: المفاوضون الإيرانيون يتوسلون لنا لإبرام اتفاق
07:34 | 2026-03-26
26/03/2026 07:34:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس" تُحذر من "المستنقع" اللبناني.. هل تمنحُ إسرائيل حزب الله "الحياة" مجدداً؟
Lebanon 24
"هآرتس" تُحذر من "المستنقع" اللبناني.. هل تمنحُ إسرائيل حزب الله "الحياة" مجدداً؟
07:21 | 2026-03-26
26/03/2026 07:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر تكشف: إيران تريد إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
Lebanon 24
مصادر تكشف: إيران تريد إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
06:50 | 2026-03-26
26/03/2026 06:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تعلن استئناف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
Lebanon 24
باكستان تعلن استئناف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
06:45 | 2026-03-26
26/03/2026 06:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
برؤوس حربية ثقيلة قادرة على اختراق الدفاعات.. إيران تطوّر صواريخها الموجّهة نحو إسرائيل!
Lebanon 24
برؤوس حربية ثقيلة قادرة على اختراق الدفاعات.. إيران تطوّر صواريخها الموجّهة نحو إسرائيل!
06:31 | 2026-03-26
26/03/2026 06:31:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقّعت رحيل شخصيّة من الصفّ الأوّل... إليكم ما قالته ليلى عبداللطيف
Lebanon 24
توقّعت رحيل شخصيّة من الصفّ الأوّل... إليكم ما قالته ليلى عبداللطيف
10:38 | 2026-03-25
25/03/2026 10:38:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
Lebanon 24
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
17:25 | 2026-03-25
25/03/2026 05:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام: لصرف الرواتب الإضافية المُقرّة وعدم ربطها بالظروف الطارئة
Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام: لصرف الرواتب الإضافية المُقرّة وعدم ربطها بالظروف الطارئة
15:19 | 2026-03-25
25/03/2026 03:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. إجراءات جديدة
Lebanon 24
في المطار.. إجراءات جديدة
15:10 | 2026-03-25
25/03/2026 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا لو رفض السفير الايراني مغادرة لبنان؟
Lebanon 24
ماذا لو رفض السفير الايراني مغادرة لبنان؟
10:30 | 2026-03-25
25/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
07:34 | 2026-03-26
ترامب: المفاوضون الإيرانيون يتوسلون لنا لإبرام اتفاق
07:21 | 2026-03-26
"هآرتس" تُحذر من "المستنقع" اللبناني.. هل تمنحُ إسرائيل حزب الله "الحياة" مجدداً؟
06:50 | 2026-03-26
مصادر تكشف: إيران تريد إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
06:45 | 2026-03-26
باكستان تعلن استئناف العمليات العسكرية ضد أفغانستان
06:31 | 2026-03-26
برؤوس حربية ثقيلة قادرة على اختراق الدفاعات.. إيران تطوّر صواريخها الموجّهة نحو إسرائيل!
06:30 | 2026-03-26
غموض حول مصير مجتبى خامنئي... تقرير أميركيّ: الحرس الثوريّ يُدير إيران
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
26/03/2026 13:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
26/03/2026 13:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
26/03/2026 13:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
