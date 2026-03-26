مادورو يمثل مجددا أمام محكمة أميركية.. بهذه التهمة

26-03-2026 | 03:28
مادورو يمثل مجددا أمام محكمة أميركية.. بهذه التهمة
يعود الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو إلى قاعة محكمة في نيويورك، الخميس، في إطار مساعيه لإسقاط لائحة اتهامه بالاتجار بالمخدرات، على خلفية نزاع قانوني ذي أبعاد سياسية يتعلق بأتعاب المحامين.


ويؤكد محامي مادورو أن الولايات المتحدة تنتهك حقوق موكله الدستورية عبر منع استخدام أموال الحكومة الفنزويلية لتغطية تكاليف دفاعه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يمثل فيها مادورو وزوجته سيليا فلوريس أمام المحكمة منذ جلسة الاتهام في يناير، حين احتج على اعتقالهما من قبل قوات أميركية، قائلا: "أنا لست مذنبا. أنا رجل محترم، وأنا الرئيس الدستوري لبلادي"، كما دفعت فلوريس ببراءتها أيضا.

ولا يزال الاثنان محتجزين في مركز احتجاز في بروكلين، ولم يتقدما بطلب للإفراج بكفالة. ولم يحدد القاضي ألفين هيلرستين بعد موعدا للمحاكمة، رغم إمكانية ذلك خلال الجلسة المقبلة.
ويحظى مادورو (63 عاما) وزوجته (69 عاما) ببعض الدعم داخل فنزويلا، حيث تنتشر جداريات ولوحات إعلانية في العاصمة كاراكاس تطالب بعودتهما، إلا أنه، رغم استمرار حزبه في الحكم، يجري تدريجيا تهميشه داخل حكومة ديلسي رودريجيز، الرئيسة الانتقالية للبلاد.

وأجرت رودريغيز تغييرات واسعة شملت استبدال مسؤولين كبار، بينهم وزير الدفاع الموالي لمادورو والنائب العام، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتعيين سفراء جدد، إضافة إلى تعديل أسس الحركة الاشتراكية التي حكمت البلاد لأكثر من عقدين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عقيد سوري سابق يمثل أمام المحكمة في لندن
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذه الاسباب.. محاكمة مادورو تتأخر مجددا
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إحالة فنانة عربيّة إلى محكمة الجنايات... إليكم تهمتها
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قاضٍ اتحادي في مينيسوتا يقول إنه يتعين على رئيس إدارة الهجرة والجمارك الأميركية المثول أمام المحكمة
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:46:08 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:50 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:31 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:34 | 2026-03-26
Lebanon24
07:21 | 2026-03-26
Lebanon24
06:50 | 2026-03-26
Lebanon24
06:45 | 2026-03-26
Lebanon24
06:31 | 2026-03-26
Lebanon24
06:30 | 2026-03-26
