مقتل شخصين وإصابة 3 جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في أبو ظبي

أعلن ، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في شارع سويحان إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.



وتابع المكتب في منشور على منصة "إكس": "أسفر الحادث عن مقتل شخصين لم يتم تحديد هويتهما بعد، وإصابة 3 أشخاص آخرين، إلى جانب تضرُّر عدد من المركبات".

وأضاف: "وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها. ونهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".



