الإمارات تؤكد: استمرار العدوان لا يزيد النظام الإيراني إلا عزلة

اعتبر أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس ، اليوم الخميس ان استمرار العدوان لا يزيد النظام إلا عزلة.



وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "إدانة مجلس حقوق الإنسان في بالإجماع للعدوان الإيراني الغاشم على العربي والأردن الشقيق تمثل موقفا دوليا واضحا يرسّخ خطورة هذه الهجمات وانتهاكها الصريح للقانون الدولي وسيادة الدول".



وتابع: "استهداف المدنيين والبنية التحتية وتهديد أمن الطاقة والملاحة لن يمر دون مساءلة، وحق الدفاع عن النفس مكفول".



وأمس الأربعاء، دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هجمات "الشنيعة" على دول ، داعيا إياها للمسارعة في تقديم "تعويضات" لجميع ضحاياها، حسبما ذكرت .



