مسؤول باكستاني: إسرائيل حذفت عراقجي وقاليباف من قائمة الاغتيال

قال مسؤول باكستاني لوكالة " " اليوم :"إن حذفت اسمي عباس عراقجي ورئيس محمد باقر قاليباف من قائمة الاستهداف الخاصة بها، بعد أن طلبت باكستان عدم استهدافهما".







أضاف المسؤول :"كان لدى الإسرائيليين إحداثياتهما وكانوا يريدون تصفيتهما، وقلنا للولايات المتحدة إنه إذا جرى عليهما أيضا فلن يبقى أحد آخر يمكن التحدث إليه، ولذلك طلبت من الإسرائيليين التراجع".



