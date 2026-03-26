اغتيال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني

أفادت مصادر إسرائيلية عن اغتيال التابعة للحرس الثوري .

وأوضحت المصادر اليوم الخميس أن الجيش قضى على قائد ، "الأدميرال تنكسيري" بغارات على عباس جنوب ، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.



وبحسب مسؤولين إسرائيليين فإن تنكسيري الذي يشغل منصب قائد البحرية في منذ 2018 هو المسؤول الأول عن خطط إغلاق .



هذا وكان القيادي الإيراني أكدفي وقت سابق هذا الشهر, أن قواته تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، مشيراً إلى "عدم الحاجة لزرع الألغام" طالما أن السيطرة قائمة.