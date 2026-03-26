تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أبرزها عزل "حزب الله".. تقرير إسرائيلي يكشف خطوط إسرائيل الحمراء قبل أي صفقة مع إيران

Lebanon 24
26-03-2026 | 08:00
A-
A+
أبرزها عزل حزب الله.. تقرير إسرائيلي يكشف خطوط إسرائيل الحمراء قبل أي صفقة مع إيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن مصادر أمنية إسرائيلية كشفت عن "خطوط حمراء" حاسمة وضعتها تل أبيب كشرط مسبق للموافقة على أي اتفاق محتمل بين الإدارة الأميركية وإيران لوقف الحرب. 

وأفاد مصدر أمني لموقع "واللا" الإسرائيلي ببلورة قائمة شروط تهدف إلى تقويض القدرات الإستراتيجية لطهران في المنطقة قبل المضي قدمًا في أي مسار دبلوماسي.

وتصدرت المطالب الإسرائيلية ضرورة تدمير الأنفاق والمنشآت الحيوية الإيرانية المحصنة تحت سطح الأرض، لضمان القضاء على أي تهديدات نووية أو صاروخية "خفية"، كما شملت الشروط عزل "حزب الله" تمامًا عن كواليس المفاوضات المرتقبة، مع الالتزام بتجميد شامل وكامل لتمويل وكلاء إيران الإقليميين.
 
وأوضح المصدر حرص إسرائيل في الوقت الراهن على "قطع العلاقات العملياتية والسياسية بين النظام الإيراني و"حزب الله" خلال المفاوضات المحتملة. وأضاف: "لن نسمح بطرح هذه المعادلة على طاولة المفاوضات".

وترصد تل أبيب حالة من الذعر بين صفوف "حزب الله"، ولا سيما في ظل إصرار الجيش الإسرائيلي على تفعيل نفوذه الإستراتيجي لنزع سلاح الحزب. وبحسب تعبير الموقع الإسرائيلي: "الأمل في الخلاص من علاقة طهران بحزب الله، زائف".

وفي حين يعلن البيت الأبيض عن تبادل الرسائل والتقدم في المحادثات مع إيران، ألمح المسؤول الإسرائيلي إلى أن "حكومة نتنياهو لا تطالب فقط بإزالة اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من إيران، بل تصر أيضًا على تدمير مواقع الأنفاق والبنية التحتية الإيرانية تحت سطح الأرض، التي جرى بناؤها على مر السنين".

ووفقًا لتقديرات في تل أبيب، شق الإيرانيون كيلومترات عديدة من الأنفاق تحت الأرض، ودمجوا بها مواقع إنتاج وتطوير الأسلحة، بما في ذلك المشروع النووي، بالإضافة إلى مواقع إطلاق الصواريخ البالستية، بما في ذلك صواريخ كروز والمسيَّرات المختلفة.
 
وتشكل الأنفاق تحديًا أمام سلاح الجو الإسرائيلي وجيش الولايات المتحدة، اللذين يكتفيان في هذه المرحلة بـ"سد فتحات الأنفاق" فقط، وفقًا لمسؤولين كبار في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

ومع ذلك، أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أنه "رغم الحديث عن مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، تتواصل بكامل قوتها العمليات العسكرية ضد الصناعات العسكرية الإيرانية.

وأوضح قائلًا: "نحن والأميركيون نواصل مهاجمة المشاريع العسكرية الإيرانية يوميًّا. لم يتغير شيء على أرض الواقع، والتنسيق بيننا كامل".

وبحسب المصدر الأمني، وضعت إسرائيل "خطوطًا حمراء" واضحة للولايات المتحدة في ما يتعلق بالاتفاق الناشئ، وتشمل "الوقف الكامل لدعم إيران التنظيمات الوكيلة في المنطقة، بما في ذلك: حزب الله، وحركة حماس، والجهاد الإسلامي، والحوثيون، والفصائل العراقية.
 
وأفاد المصدر باعتزام القيادة السياسية الإسرائيلية مواصلة حملتها العسكرية في لبنان ضد "حزب الله" حتى تحقيق أهدافها، "بغض النظر عن أي ترتيبات محتملة مع النظام المتطرف في طهران"، وفق تعبير المصدر.

وأوضح في هذا الشأن: "يحاول الإيرانيون خلق معادلة تسمح باستمرار إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، إذا لم يتوقف قتال الجيش الإسرائيلي ضد حزب الله. لن نسمح بهذا الربط".

ورأى أن "حزب الله يعيش حاليًّا حالة من الذعر، بعد إدراكه عجز داعمه الإيراني عن منع الضربات القوية التي تلقاها في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية".

وتنامت تحسُّبات إسرائيل من المفاوضات الأميركية المرتقبة مع طهران، بعد تصريحات إيرانية عكست مدى الحرص على إدراج الساحة اللبنانية ضمن أي اتفاق لوقف الحرب، وعدم اقتصار المباحثات المفترضة على المواجهة المباشرة مع إيران.

وأشارت مصادر في تل أبيب إلى "اهتمام طهران بتضمين حزب الله في أي اتفاق مستقبلي". وأكدت تلقي وسطاء المفاوضات المتوقعة موقف إيران إزاء هذه القضية.
الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24