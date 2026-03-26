بسبب الفيضانات.. إجلاء عشرات العائلات في الحسكة (صور)

أعلن الدفاع المدني السوري إجلاء نحو 120 عائلة وتسجيل أضرار واسعة جراء الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد.

وأوضح الدفاع المدني أن الإحصاءات الأولية أظهرت تضرر أكثر من 1700 منزل بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى تضرر أكثر من 1450 عائلة، في ظل ظروف إنسانية صعبة تواجهها المنطقة.

كما لفت إلى أن السيول تسببت بانغمار مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى أضرار جزئية في المحاصيل، الأمر الذي ينذر بخسائر إضافية في القطاع الزراعي.

وقبل يومين شهدت أيضا موجة فيضانات جديدة نتيجة ارتفاع منسوب ، ما أدى إلى غمر مئات المنازل في الأحياء القريبة من مجرى النهر، وإجبار مئات العائلات على النزوح. (روسيا اليوم)