على الرغم من المفاوضات.. نقطة مفصلية قد تحدد مسار الحرب على إيران

ذكر موقع "العربية" أنه على الرغم من المفاوضات والوسطاء، فإن تقارير كثيرة ترى في "خرج" نقطة مفصلية قد تحدد مسار المواجهة بين وطهران، سواء عسكرياً أو اقتصادياً.

فبينما رفض بعض أعضاء فريق الرئيس الأميركي، ، استبعاد خيار الاستيلاء على الهامة، التي تمثل أكثر من 90% من صادرات ، رأى مسؤولون أميركيون أن أي هجوم محتمل على خرج قد يشكّل محاولة لتقويض الاقتصاد الإيراني وكسر نفوذه في أسواق الطاقة العالمية.



كما اعتبر بعض المحللين أن السيطرة على خرج قد تمنح واشنطن ورقة ضغط حاسمة في المفاوضات، لإجبار وقف استهداف الملاحة.



وأتت هذه التحليلات بينما لا تزال طبيعة التعزيزات العسكرية الأميركية في المنطقة غير واضحة، إذ يُرجّح استخدامها لتأمين مضيق هرمز أو فرض حصار على الجزيرة، أو دعم العمليات الجارية.



لكن في حال كانت خط الفوز في حرب ضد ، فإن الاستيلاء على جزيرة خرج يجب أن يكون أحد المهام المركزية للصراع، وفقا لشبكة "NBC NEWS".



وأوضح التقرير أن الاستيلاء على خرج يوفر للولايات المتحدة نفوذاً هائلا في أية مفاوضات، كما سيكون بمثابة "عصا'" لإجبار الإيرانيين على التوقف عن مهاجمة الشحن.

ويأتي هذا بينما كشفت مصادر مطلعة على تقارير استخباراتية أميركية، أن إيران قامت خلال الأسابيع الماضية بنشر قوات عسكرية إضافية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة خرج، إلى جانب زرع ألغام وفخاخ عسكرية، وذلك استعداداً لاحتمال تنفيذ عملية أميركية للسيطرة على الجزيرة.



وبحسب المصادر تهدف الخطوة إلى الضغط على لإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً لتقرير شبكة CNN الأميركية.



فيما حذر مصدر إسرائيلي من أن السيطرة على الجزيرة قد تؤدي إلى هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية، ما قد يسفر عن سقوط قتلى في صفوف القوات الأميركية.



بالمقابل، هدد رئيس محمد باقر قاليباف من أية محاولة لاحتلال جزر إيرانية، مؤكداً أن كل التحركات تخضع لمراقبة دقيقة.

يذكر أن جزيرة خرج تُعد واحدة من أهم المواقع الاستراتيجية في إيران، وتقع في الخليج العربي قبالة الساحل الجنوبي.

وتمر عبر الجزيرة غالبية صادرات النفط الإيراني، كما تضم بنية تحتية ضخمة تشمل خزانات ومرافئ وأنابيب نفط، وتُعرف بأنها شريان الاقتصاد الإيراني.



ورغم صغر حجمها، فإن أي استهداف للجزيرة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية.



كما يحذر خبراء من أن السيطرة عليها ليست سهلة، إذ تقع ضمن مدى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ما يجعل أية عملية عسكرية محتملة عالية المخاطر.



وبذلك، تبقى جزيرة خرج نقطة مفصلية قد تحدد مسار المواجهة بين واشنطن وطهران، سواء عسكرياً أو اقتصادياً، وفق محللين.