تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

على الرغم من المفاوضات.. نقطة مفصلية قد تحدد مسار الحرب على إيران

Lebanon 24
26-03-2026 | 09:00
A-
A+
على الرغم من المفاوضات.. نقطة مفصلية قد تحدد مسار الحرب على إيران
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "العربية" أنه على الرغم من المفاوضات والوسطاء، فإن تقارير كثيرة ترى في جزيرة "خرج" نقطة مفصلية قد تحدد مسار المواجهة بين واشنطن وطهران، سواء عسكرياً أو اقتصادياً.
 
فبينما رفض بعض أعضاء فريق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استبعاد خيار الاستيلاء على الجزيرة الإيرانية الهامة، التي تمثل أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني، رأى مسؤولون أميركيون أن أي هجوم محتمل على خرج قد يشكّل محاولة لتقويض الاقتصاد الإيراني وكسر نفوذه في أسواق الطاقة العالمية.

كما اعتبر بعض المحللين أن السيطرة على خرج قد تمنح واشنطن ورقة ضغط حاسمة في المفاوضات، لإجبار إيران على وقف استهداف الملاحة.

وأتت هذه التحليلات بينما لا تزال طبيعة التعزيزات العسكرية الأميركية في المنطقة غير واضحة، إذ يُرجّح استخدامها لتأمين مضيق هرمز أو فرض حصار على الجزيرة، أو دعم العمليات الجارية.

لكن في حال كانت خط الفوز في حرب ضد إيران، فإن الاستيلاء على جزيرة خرج يجب أن يكون أحد المهام المركزية للصراع، وفقا لشبكة "NBC NEWS".

وأوضح التقرير أن الاستيلاء على خرج يوفر للولايات المتحدة نفوذاً هائلا في أية مفاوضات، كما سيكون بمثابة "عصا'" لإجبار الإيرانيين على التوقف عن مهاجمة الشحن.
 
ويأتي هذا بينما كشفت مصادر مطلعة على تقارير استخباراتية أميركية، أن إيران قامت خلال الأسابيع الماضية بنشر قوات عسكرية إضافية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة خرج، إلى جانب زرع ألغام وفخاخ عسكرية، وذلك استعداداً لاحتمال تنفيذ عملية أميركية للسيطرة على الجزيرة.

وبحسب المصادر تهدف الخطوة إلى الضغط على طهران لإجبارها على إعادة فتح مضيق هرمز، وفقاً لتقرير شبكة CNN الأميركية.

فيما حذر مصدر إسرائيلي من أن السيطرة على الجزيرة قد تؤدي إلى هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية، ما قد يسفر عن سقوط قتلى في صفوف القوات الأميركية.

بالمقابل، هدد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من أية محاولة لاحتلال جزر إيرانية، مؤكداً أن كل التحركات تخضع لمراقبة دقيقة.
 
يذكر أن جزيرة خرج تُعد واحدة من أهم المواقع الاستراتيجية في إيران، وتقع في الخليج العربي قبالة الساحل الجنوبي.
 
وتمر عبر الجزيرة غالبية صادرات النفط الإيراني، كما تضم بنية تحتية ضخمة تشمل خزانات ومرافئ وأنابيب نفط، وتُعرف بأنها شريان الاقتصاد الإيراني.

ورغم صغر حجمها، فإن أي استهداف للجزيرة قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على أسواق الطاقة العالمية.

كما يحذر خبراء من أن السيطرة عليها ليست سهلة، إذ تقع ضمن مدى الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، ما يجعل أية عملية عسكرية محتملة عالية المخاطر.

وبذلك، تبقى جزيرة خرج نقطة مفصلية قد تحدد مسار المواجهة بين واشنطن وطهران، سواء عسكرياً أو اقتصادياً، وفق محللين.
مواضيع ذات صلة
دونالد ترامب

إيران على

الإيرانية

البرلمان

الإيراني

إسرائيل

الجزيرة

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24