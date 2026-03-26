تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.. البحرين تكشف عدد الصواريخ والمسيّرات التي تم اعتراضها

Lebanon 24
26-03-2026 | 06:27
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وإسقاط 154 صاروخًا و350 طائرة مسيّرة، استهدفت المملكة منذ انطلاق الهجمات الإيرانية.

 
وأشادت القيادة بالجاهزية القتالية العالية واليقظة المستمرة التي يتمتع بها عناصرها، مؤكدة كفاءتهم العملياتية في تنفيذ مهام حماية الوطن.


كما لفتت إلى أن الأداء المتميز لمنتسبي القوة يعزز الشعور بالأمان، ويؤكد أن أجواء المملكة محمية ومؤمّنة.


كما دعت القيادة الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة، مع الامتناع عن تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام.


وشددت على ضرورة عدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية، ومتابعة وسائل الإعلام الحكومية للحصول على المعلومات الدقيقة والتنبيهات اللازمة.


وبيّنت القيادة أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين. (سكاي نيوز) 
أنظمة الدفاع الجوي

الأمم المتحدة

وسائل الإعلام

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

المملكة

التزام

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24