منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.. البحرين تكشف عدد الصواريخ والمسيّرات التي تم اعتراضها

وأشادت القيادة بالجاهزية القتالية العالية واليقظة المستمرة التي يتمتع بها عناصرها، مؤكدة كفاءتهم العملياتية في تنفيذ مهام حماية الوطن.كما لفتت إلى أن الأداء المتميز لمنتسبي القوة يعزز الشعور بالأمان، ويؤكد أن أجواء المملكة محمية ومؤمّنة.كما دعت القيادة الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة، مع الامتناع عن تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام.وشددت على ضرورة عدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية، ومتابعة الحكومية للحصول على المعلومات الدقيقة والتنبيهات اللازمة.وبيّنت القيادة أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق ، مؤكدة أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين. (سكاي نيوز)