عربي-دولي
منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.. البحرين تكشف عدد الصواريخ والمسيّرات التي تم اعتراضها
Lebanon 24
26-03-2026
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم الخميس، أن
أنظمة الدفاع الجوي
تمكنت من اعتراض وإسقاط 154 صاروخًا و350 طائرة مسيّرة، استهدفت
المملكة
منذ انطلاق الهجمات
الإيرانية
.
وأشادت القيادة بالجاهزية القتالية العالية واليقظة المستمرة التي يتمتع بها عناصرها، مؤكدة كفاءتهم العملياتية في تنفيذ مهام حماية الوطن.
كما لفتت إلى أن الأداء المتميز لمنتسبي القوة يعزز الشعور بالأمان، ويؤكد أن أجواء المملكة محمية ومؤمّنة.
كما دعت القيادة الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة، مع الامتناع عن تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام.
وشددت على ضرورة عدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية، ومتابعة
وسائل الإعلام
الحكومية للحصول على المعلومات الدقيقة والتنبيهات اللازمة.
وبيّنت القيادة أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق
الأمم المتحدة
، مؤكدة أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
قوة دفاع البحرين: تم اعتراض وتدمير 125 صاروخا و211 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
Lebanon 24
قوة دفاع البحرين: تم اعتراض وتدمير 125 صاروخا و211 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
26/03/2026 16:48:06
26/03/2026 16:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 143 صاروخا و242 مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداء الإيراني
Lebanon 24
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 143 صاروخا و242 مسيّرة استهدفت البحرين منذ بدء الاعتداء الإيراني
26/03/2026 16:48:06
26/03/2026 16:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرةً مسيّرةً منذ بدء الاعتداء الإيراني
Lebanon 24
قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرةً مسيّرةً منذ بدء الاعتداء الإيراني
26/03/2026 16:48:06
26/03/2026 16:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين: اعتراض وتدمير 139 صاروخا و238 مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
Lebanon 24
البحرين: اعتراض وتدمير 139 صاروخا و238 مسيّرة منذ بدء الهجمات الإيرانية
26/03/2026 16:48:06
26/03/2026 16:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تقرير يكشف... هكذا يعيش مادورو وزوجته داخل السجن
Lebanon 24
تقرير يكشف... هكذا يعيش مادورو وزوجته داخل السجن
10:24 | 2026-03-26
26/03/2026 10:24:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحث المجتمع الدولي على دعم الحوار بين إيران والولايات المتحدة
Lebanon 24
الصين تحث المجتمع الدولي على دعم الحوار بين إيران والولايات المتحدة
10:17 | 2026-03-26
26/03/2026 10:17:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حديثه عن "هدية".. ما الذي تلقّاه ترامب من إيران؟
Lebanon 24
بعد حديثه عن "هدية".. ما الذي تلقّاه ترامب من إيران؟
10:14 | 2026-03-26
26/03/2026 10:14:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران ترد على المقترح الأميركي بشروط صارمة لوقف التصعيد
Lebanon 24
إيران ترد على المقترح الأميركي بشروط صارمة لوقف التصعيد
10:01 | 2026-03-26
26/03/2026 10:01:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا.. إسرائيل تعلن اغتيال رئيس الاستخبارات البحرية في الحرس الثوري
Lebanon 24
رسميًا.. إسرائيل تعلن اغتيال رئيس الاستخبارات البحرية في الحرس الثوري
09:47 | 2026-03-26
26/03/2026 09:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
تجمع روابط القطاع العام: لصرف الرواتب الإضافية المُقرّة وعدم ربطها بالظروف الطارئة
Lebanon 24
تجمع روابط القطاع العام: لصرف الرواتب الإضافية المُقرّة وعدم ربطها بالظروف الطارئة
15:19 | 2026-03-25
25/03/2026 03:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
Lebanon 24
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
17:25 | 2026-03-25
25/03/2026 05:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار.. إجراءات جديدة
Lebanon 24
في المطار.. إجراءات جديدة
15:10 | 2026-03-25
25/03/2026 03:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تحدّثت عن نعيم قاسم.. "هذا ما يخشاه"!
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تحدّثت عن نعيم قاسم.. "هذا ما يخشاه"!
12:00 | 2026-03-25
25/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحذير" يخصّ الجيش.. تقريرٌ يدق ناقوس الخطر!
Lebanon 24
"تحذير" يخصّ الجيش.. تقريرٌ يدق ناقوس الخطر!
17:22 | 2026-03-25
25/03/2026 05:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
10:24 | 2026-03-26
تقرير يكشف... هكذا يعيش مادورو وزوجته داخل السجن
10:17 | 2026-03-26
الصين تحث المجتمع الدولي على دعم الحوار بين إيران والولايات المتحدة
10:14 | 2026-03-26
بعد حديثه عن "هدية".. ما الذي تلقّاه ترامب من إيران؟
10:01 | 2026-03-26
إيران ترد على المقترح الأميركي بشروط صارمة لوقف التصعيد
09:47 | 2026-03-26
رسميًا.. إسرائيل تعلن اغتيال رئيس الاستخبارات البحرية في الحرس الثوري
09:34 | 2026-03-26
لماذا اختارت واشنطن باكستان بدلًا من عُمان أو تركيا؟
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
26/03/2026 16:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
26/03/2026 16:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Lebanon 24
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
26/03/2026 16:48:06
Lebanon 24
Lebanon 24
