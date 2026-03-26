تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هل تخترق إيران آخر خط دفاعي إسرائيلي؟

Lebanon 24
A-
A+
هل تخترق إيران آخر خط دفاعي إسرائيلي؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع "إرم نيوز" أن إعلان استخبارات الحرس الثوري الإيراني امتلاك "خرائط الهندسة ومواقع الملاجئ الدقيقة في إسرائيل" أثار موجة من التساؤلات حول احتمال انتقال المواجهة إلى استهداف بنية الحماية المدنية نفسها، في تطور يضع واحدة من أهم ركائز الأمن الداخلي الإسرائيلي تحت المجهر.

لكن، رغم خطورة هذا التصريح، تشير تقديرات عسكرية إلى أن تحويل الملاجئ إلى أهداف فعالة ليس بالأمر البسيط، وأن امتلاك الإحداثيات لا يعني بالضرورة القدرة على تدميرها.
 
وتعتمد إسرائيل منذ عقود على شبكة واسعة من الملاجئ والغرف المحصنة، ضمن عقيدة أمنية تقوم على اعتبار الجبهة الداخلية ساحة قتال محتملة. وتشير معطيات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن الأبنية الحديثة ملزمة منذ تسعينيات القرن الماضي بوجود غرف محصنة، ما جعل هذه الغرف جزءاً من التصميم الأساسي للمساكن في معظم المدن.
 
ووفق تقارير صادرة عن مراقب الدولة الإسرائيلي، لا يزال نحو 3 ملايين شخص يفتقرون إلى وصول فوري إلى ملاجئ معيارية، فيما تشير دراسات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إلى فجوات أكبر داخل البلدات العربية والمناطق القديمة، كما أن جزءاً من الملاجئ القديمة أو غير المحدثة لا يفي بالمعايير الحديثة، ما يخلق تفاوتاً واضحاً في مستوى الأمان بين منطقة وأخرى.
 
ويبقى السؤال الأهم متعلقاً بمدى قدرة الصواريخ الإيرانية على اختراق هذه الملاجئ. فبحسب تقديرات باحثين في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، صُممت الغرف المحصنة والملاجئ الحديثة لتحمل موجات الانفجار والشظايا، بل وحتى بعض أشكال القصف الصاروخي، ما يجعل اختراقها المباشر أمراً محدود الاحتمال في معظم السيناريوهات.

وتدعم تحليلات صادرة عن مؤسسات بحثية غربية مثل مؤسسة RAND هذا التقدير، إذ تشير إلى أن الصواريخ الباليستية التقليدية تعتمد أساساً على قوة الانفجار وموجة الضغط، وليس على اختراق طبقات الخرسانة السميكة.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه الملاجئ منيعة بالكامل، إذ يظهر الخطر في حالات الإصابة المباشرة بصاروخ ثقيل أو انهيار المبنى فوق الملجأ. كما أن الملاجئ المتنقلة أو الخفيفة التحصين تبقى أكثر عرضة للخطر مقارنة بالغرف المحصنة داخل الأبنية الحديثة.
 
وتعتمد إسرائيل على منظومة متعددة الطبقات لحماية الجبهة الداخلية، تشمل الإنذار المبكر، والدفاعات الجوية مثل القبة الحديدية ومقلاع داود، إضافة إلى شبكة الملاجئ. ويرى خبراء أن استهداف الملاجئ، حتى لو تم بدقة، لن يلغي فعالية هذه المنظومة، بل سيؤدي إلى رفع مستوى الخطر دون أن يطيح بها بالكامل.

في هذا السياق، يبدو التصريح الإيراني أقرب إلى محاولة نقل المعركة إلى مستوى نفسي جديد، عبر استهداف الشعور بالأمان لدى الإسرائيليين، أكثر منه إعلاناً عن قدرة مؤكدة على تدمير بنية الحماية المدنية. فالملاجئ، خصوصاً الحديثة منها، لا تزال توفر مستوى مرتفعاً من الحماية في معظم الحالات، لكن فعاليتها تبقى مرتبطة بعوامل دقيقة تتعلق بنوع الصاروخ وطبيعة الإصابة وجودة البناء.

وبين التهديد والواقع، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تتحول الملاجئ فعلاً إلى أهداف قابلة للتدمير، أم أنها ستظل، رغم كل شيء، خط الدفاع الأكثر صلابة في منظومة الحماية الإسرائيلية؟ 
مواضيع ذات صلة
"هآرتس": الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان بهدف إقامة خط دفاعي عازل
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيّرات "تخترق" الدفاعات الجوية.. ماذا أصابت؟
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نتابع التطورات بشأن إيران ونظل في حالة تأهب دفاعي
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإسرائيلية: وزير الدفاع الأميركي دعا نظيره الإسرائيلي للاستمرار في العمليات ضد إيران حتى النهاية
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:35:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري

الأمن القومي

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:26 | 2026-03-26
Lebanon24
13:25 | 2026-03-26
Lebanon24
13:03 | 2026-03-26
Lebanon24
13:00 | 2026-03-26
Lebanon24
12:53 | 2026-03-26
Lebanon24
12:29 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24