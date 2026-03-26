عربي-دولي
مصادر تكشف: إيران تريد إدراج لبنان في أي اتفاق لوقف إطلاق النار
ذكرت 6 مصادر إقليمية مطلعة أن
إيران
أبلغت الوسطاء بضرورة إدراج
لبنان
في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع
الولايات المتحدة
وإسرائيل، وربطت إنهاء الحرب بوقف الهجوم
الإسرائيلي
على "
حزب الله
".
ونقلت قناة برس.تي.في
الإيرانية
، الأربعاء، عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تريد أن يؤدي أي اتفاق مع الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب على إيران وما أسماه "مجموعات المقاومة" الأخرى في المنطقة.
وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز، الخميس، إن طهران لا تزال تدرس اقتراحا أميركيا لإنهاء الحرب الإقليمية المستعرة منذ ما يقرب من شهر، مشيرا إلى أن طهران لم تصل حتى الآن إلى حد رفضه رفضا قاطعا.
وقالت المصادر الإقليمية الست، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الموضوع، إن طهران أبلغت الوسطاء منذ منتصف آذار بأنها تسعى الى اتفاق يوقف أيضا هجمات
إسرائيل
على "حزب الله".
وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إن إنهاء "أنشطة إيران بالوكالة" ونزع سلاح "حزب الله" "أمران حاسمان لضمان السلام والاستقرار في لبنان وفي كل أنحاء المنطقة".
وقال أحد المصادر بالمنطقة لرويترز إن "حزب الله" تلقى "ضمانات إيرانية" بشأن ضمه لأي اتفاق أوسع نطاقا.
وأضاف المصدر "إيران تعطي الأولوية للبنان، ولن تقبل بالانتهاكات
الإسرائيلية
فيه مثلما حدث بعد وقف إطلاق النار في 2024"، في إشارة إلى استمرار إسرائيل في شن غاراتها على لبنان رغم الهدنة التي أنهت الحرب السابقة بين حزب الله وإسرائيل.
قالت
وزارة الخارجية
الإسرائيلية إن "إسرائيل لم تجر ولن تجري مفاوضات مع النظام
الإيراني
الإرهابي".
وقال مصدر مطلع على استراتيجية إسرائيل العسكرية إن هجماتها على "حزب الله" ستستمر على الأرجح بعد الحرب الجوية مع إيران، واصفا الجبهتين بأنهما منفصلتان.
وأشارت 4 مصادر لبنانية إلى أن حسابات "حزب الله" في دخول الصراع استندت إلى بقاء القيادات الدينية الإيرانية على قيد الحياة بعد الحرب، وإلى وقف إطلاق نار في المنطقة يشمل الحزب. (سكاي نيوز عربية)
