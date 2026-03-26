باكستان تعلن استئناف العمليات العسكرية ضد أفغانستان

أوضح المتحدث باسم الباكستانية اليوم أن تعليق العمليات العسكرية ضد قد انتهى، وأن العمليات ستستأنف.





وكانت باكستان وأفغانستان قد توصلتا في 19 تشرين الأول الماضي خلال محادثات في العاصمة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فورًا، إلا أن بعض المناوشات استمرت بعد ذلك على طول الحدود بين البلدين.





وهذا الشهر، رفضت باكستان اتهام أفغانستان لها باستهداف مستشفى في ، حيث بلغ عدد القتلى حتى الآن 400 شخص.





ووصفته بأنه كاذب ومضلل، وقالت إنها "استهدفت بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين".

