ترامب: المفاوضون الإيرانيون يتوسلون لنا لإبرام اتفاق

رأى الرئيس الأميركي ، أن المفاوضين الإيرانيين يتصرفون بشكل "غريب ومتناقض"، معتبراً أنهم يسعون لإبرام اتفاق، رغم تصريحاتهم العلنية التي تفيد بأنهم ما زالوا يدرسون المقترحات الأميركية.

وأضاف عبر منصته "تروث سوشيال"، اليوم الخميس، أن ، تعرضت لضربات عسكرية قاسية ولا تملك فرصة للعودة، داعياً إلى التعامل بجدية مع المفاوضات.



كما حذر الرئيس الأميركي إيران من أن "الوقت ينفد"، مشيراً إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق قريباً قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن التراجع عنه، وفق كلامه.



ورأى أن على المفاوضين الإيرانيين أن يأخذوا الأمر على محمل الجد قبل فوات الأوان، مضيفاً: "إنهم يتوسلون لنا لإبرام اتفاق".



في السياق نفسه، جدد الرئيس الأميركي عتبه على دور دول ، حيث قال إنها لم تساعد بلاده في الحرب المستمرة ضد إيران، مضيفاً: "لا نريد منها شيئا".



ورأى أن هذا الموقف يعد لحظة فارقة، مؤكداً على أن بلاده لن تنسى تخلي دول الناتو عن المساعدة في إيران.