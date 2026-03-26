جسر جوي ضخم.. 200 طائرة تُدخل آلاف الأطنان من الأسلحة إلى إسرائيل!

استقبلت ظهر الخميس الطائرة رقم 200 ضمن قافلة الجسر الجوي والبحري من وألمانيا، بهدف تزويد المؤسسة الأمنية في بمعدات عسكرية، ضمن جهود تعزيز قدرات عملية "زئير ".





وأفادت "قناة 14" بأن "إجمالي المعدات العسكرية التي وصلت إلى إسرائيل منذ بدء القتال يقارب 8 آلاف طن، تشمل أسلحة وذخائر متنوعة".





وتصل المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر خطوط إمداد، تديرها هيئة المشتريات، وبعثات في الولايات المتحدة وألمانيا.





ووفقًا للقناة، يتم تنفيذ العملية اللوجستية بالتنسيق مع شعبة التخطيط وبناء القوات في الجيش ، وبالتعاون مع سلطة الموانئ البحرية، وهيئة الطيران المدني، اللتين تتوليان مسؤولية استقبال الشحنات.





ويهدف النقل الجوي والبحري إلى ضمان استمرارية الإمدادات للجيش الإسرائيلي، وتعزيز المخزونات العملياتية طوال أيام القتال.





ويتزامن النشاط مع تسريع وتيرة إنتاج الصناعات العسكرية المحلية .





وبحسب بيانات ، تستمر شحنات المعدات بشكل متواصل طوال أيام عملية "زئير الأسد"، لتلبية الاحتياجات العملياتية للقوات في الميدان. (آرم نيوز)

