جسر جوي ضخم.. 200 طائرة تُدخل آلاف الأطنان من الأسلحة إلى إسرائيل!

جسر جوي ضخم.. 200 طائرة تُدخل آلاف الأطنان من الأسلحة إلى إسرائيل!
استقبلت إسرائيل ظهر الخميس الطائرة رقم 200 ضمن قافلة الجسر الجوي والبحري القادمة من الولايات المتحدة وألمانيا، بهدف تزويد المؤسسة الأمنية في تل أبيب بمعدات عسكرية، ضمن جهود تعزيز قدرات عملية "زئير الأسد".


وأفادت "قناة 14" الإسرائيلية بأن "إجمالي المعدات العسكرية التي وصلت إلى إسرائيل منذ بدء القتال يقارب 8 آلاف طن، تشمل أسلحة وذخائر متنوعة".


وتصل المعدات العسكرية إلى إسرائيل عبر خطوط إمداد، تديرها هيئة المشتريات، وبعثات وزارة الدفاع الإسرائيلية في الولايات المتحدة وألمانيا.


ووفقًا للقناة، يتم تنفيذ العملية اللوجستية بالتنسيق مع شعبة التخطيط وبناء القوات في الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع سلطة الموانئ البحرية، وهيئة الطيران المدني، اللتين تتوليان مسؤولية استقبال الشحنات.


ويهدف النقل الجوي والبحري إلى ضمان استمرارية الإمدادات للجيش الإسرائيلي، وتعزيز المخزونات العملياتية طوال أيام القتال. 


ويتزامن النشاط مع تسريع وتيرة إنتاج الصناعات العسكرية المحلية في إسرائيل.


وبحسب بيانات وزارة الدفاع، تستمر شحنات المعدات بشكل متواصل طوال أيام عملية "زئير الأسد"، لتلبية الاحتياجات العملياتية للقوات في الميدان. (آرم نيوز) 
