عربي-دولي

تقرير يكشف... هكذا يعيش مادورو وزوجته داخل السجن

26-03-2026 | 10:24
كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية تفاصيل قاسية عن الحياة اليومية للرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس داخل سجن "إم دي سي" في بروكلين بنيويورك، وذلك قبيل مثولهما الثاني أمام المحكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والفساد.

ويقبع الزوجان في المنشأة المعروفة بظروفها الصعبة منذ اعتقالهما في عملية خاطفة بنقلهم من كراكاس، حيث يُرجح أن يقضي مادورو 23 ساعة يومياً في الحبس الانفرادي داخل وحدة سكنية هي الأكثر تقييداً، مع تقديم الوجبات عبر فتحة الباب وانعدام التواصل مع باقي النزلاء أو حتى مع زوجته، نظراً لفصل الرجال عن النساء ومنع المتهمين في قضية واحدة من التواطؤ.

ورغم محاولة نجلهما "نيكولاسيتو" رسم صورة متفائلة عن معنويات والده المرتفعة وممارسته الرياضة وفقدانه للوزن، إلا أن تقارير الخبراء والمحامين تشير إلى أن فقدان الوزن قد يعود لجودة الطعام المتردية، وسط مزاعم بتقديم وجبات منتهية الصلاحية أو ملوثة.
 
كما يواجه السجناء في هذا المركز تحديات تتعلق بالاكتظاظ، العنف، ونقص التدفئة والرعاية الطبية، فيما يقتصر الترفيه على ساعة واحدة يومياً في أماكن أشبه بـ"الأقفاص المفتوحة".

ومن المرتقب أن يمثل مادورو أمام المحكمة يوم الخميس، في محاولة لإسقاط لائحة الاتهام، حيث يدفع فريق دفاعه بأن الولايات المتحدة تنتهك حقوقه الدستورية بمنعه من استخدام أموال الحكومة الفنزويلية لتغطية تكاليف المحامين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لأول مرة معتصم النهار يكشف تفاصيل طلاقه من زوجته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا ستتحرّك إسرائيل داخل لبنان.. آخر تقرير من "معاريف"
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع كبير لـ"حزب الله" دخله الجيش... تقريرٌ يكشف ما عُثِرَ في داخله
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
غادر مقر اجتماع والده قبل دقائق من قصفه.. تقرير أميركي يكشف: هكذا نجا مجتبى خامنئي من الموت
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

نيويورك

الدستور

في الحب

الرياض

ستوري

سي إن

تابع
