تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
5
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تقرير يكشف... هكذا يعيش مادورو وزوجته داخل السجن
Lebanon 24
26-03-2026
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير لشبكة "
سي إن
إن" الأميركية تفاصيل قاسية عن الحياة اليومية للرئيس الفنزويلي المعتقل
نيكولاس مادورو
وزوجته سيليا فلوريس داخل سجن "إم دي سي" في بروكلين بنيويورك، وذلك قبيل مثولهما الثاني أمام المحكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والفساد.
ويقبع الزوجان في المنشأة المعروفة بظروفها الصعبة منذ اعتقالهما في عملية خاطفة بنقلهم من كراكاس، حيث يُرجح أن يقضي مادورو 23 ساعة يومياً في الحبس الانفرادي داخل وحدة سكنية هي الأكثر تقييداً، مع تقديم الوجبات عبر فتحة الباب وانعدام التواصل مع باقي النزلاء أو حتى مع زوجته، نظراً لفصل الرجال عن النساء ومنع المتهمين في قضية واحدة من التواطؤ.
ورغم محاولة نجلهما "نيكولاسيتو" رسم صورة متفائلة عن معنويات والده المرتفعة وممارسته الرياضة وفقدانه للوزن، إلا أن تقارير الخبراء والمحامين تشير إلى أن فقدان الوزن قد يعود لجودة الطعام المتردية، وسط مزاعم بتقديم وجبات منتهية الصلاحية أو ملوثة.
كما يواجه السجناء في هذا المركز تحديات تتعلق بالاكتظاظ، العنف، ونقص التدفئة والرعاية الطبية، فيما يقتصر الترفيه على ساعة واحدة يومياً في أماكن أشبه بـ"الأقفاص المفتوحة".
ومن المرتقب أن يمثل مادورو أمام المحكمة يوم الخميس، في محاولة لإسقاط لائحة الاتهام، حيث يدفع فريق دفاعه بأن
الولايات المتحدة
تنتهك حقوقه الدستورية بمنعه من استخدام أموال الحكومة الفنزويلية لتغطية تكاليف المحامين.
Advertisement
الولايات المتحدة
نيكولاس مادورو
نيويورك
الدستور
في الحب
الرياض
ستوري
سي إن
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24