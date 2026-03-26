عربي-دولي

ترامب يتهم إيران بمحاولة الهيمنة على الشرق الأوسط واستهداف دول الخليج

Lebanon 24
26-03-2026 | 11:10
ترامب يتهم إيران بمحاولة الهيمنة على الشرق الأوسط واستهداف دول الخليج
ترامب يتهم إيران بمحاولة الهيمنة على الشرق الأوسط واستهداف دول الخليج photos 0
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع إنجاز مهمتها العسكرية في إيران خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، مؤكداً أن العمليات تسير بوتيرة أسرع من المخطط لها.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية أن القوات الأمريكية "متقدمة كثيراً في الجدول الزمني" للعملية العسكرية، مشيراً إلى أن الضربات الأخيرة ألحقت أضراراً واسعة بالبنية العسكرية الإيرانية.

وأكد أن واشنطن "قضت على النظام الإيراني" على حد تعبيره، وأن طهران "تتوسل للتوصل إلى اتفاق" بعد ما وصفه بـ"انتصار حاسم"، لافتاً إلى أن إيران باتت تواجه "كارثة" نتيجة الضربات المتواصلة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن القوات الأمريكية "دمرت البحرية الإيرانية" وأصبحت تمتلك "حرية كاملة في الأجواء الإيرانية"، مشدداً على أن الضربات استهدفت منصات إطلاق الصواريخ ومواقع إنتاج الطائرات المسيرة، إضافة إلى عدد من المصانع الحربية.

وأشار ترامب إلى أن استخدام قاذفات "بي-2" كان حاسماً في العملية، معتبراً أنه "لو لم يتم تنفيذ تلك الضربات، لكانت إيران حصلت على سلاح نووي خلال أسابيع قليلة".

وفي سياق متصل، اتهم إيران بمحاولة فرض هيمنتها على الشرق الأوسط، وبالوقوف وراء هجمات استهدفت دول الخليج قبل بدء العملية العسكرية، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تسمح للمجانين بامتلاك سلاح نووي".

كما وجّه ترامب انتقادات حادة لحلف شمال الأطلسي، معتبراً أن "الناتو خيب الظن ولم يقم بأي دور يُذكر"، مكرراً وصفه السابق للحلف بأنه "نمر من ورق".
ورغم تأكيده أنه لا يفضل اللجوء إلى القوة العسكرية، شدد ترامب على أن بلاده مستمرة في "سحق" القدرات الصاروخية وصناعة الطائرات المسيرة الإيرانية، مؤكداً أن الضربات التي نُفذت خلال الأسابيع الماضية "غير مسبوقة" من حيث حجم التأثير.
Advertisement
