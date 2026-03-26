نتّجه نحو الإنهيار.. رئيس الأركان الإسرائيليّ يُطلق تحذيراً في ظلّ الحرب مع إيران وحزب الله

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
2
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
"نتّجه نحو الإنهيار".. رئيس الأركان الإسرائيليّ يُطلق تحذيراً في ظلّ الحرب مع إيران و"حزب الله"
Lebanon 24
26-03-2026
|
12:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
أيال
زامير
أنّ "الجيش الإسرائيليّ يتّجه نحو الانهيار في ظل الحرب مع
إيران
و"
حزب الله
"، وقال خلال إجتماع للمجلس الوزاري المصغر إنّ "هناك أزمات متراكمة تتعلق بنقص القوى البشرية".
وبحسب ما نقلته صحيفة "
يديعوت
أحرنوت"، أشار زامير إلى أنّ "قوات الاحتياط لن تصمد"، وانتقد عدم إقرار الحكومة لقوانين تنظم تجنيد "
الحريديم
"، وعدم تعديل قانون الاحتياط، إضافة إلى عدم اتخاذ خطوات لتمديد مدة الخدمة الإلزامية.
وأكد أنه "خلال وقت غير بعيد، لن يكون الجيش الإسرائيليّ قادرا على تنفيذ مهامه حتى في الظروف الاعتيادية"، وشدّد على أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع جاهزية
إسرائيل
العسكرية بشكل خطير". (روسيا اليوم)
Advertisement
رئيس الأركان الإسرائيلي: لقد اطلقنا معركة هجومية في مواجهة "حزب الله"
رئيس أركان الجيش
رئيس الأركان
روسيا اليوم
الإسرائيلي
حزب الله
الحريديم
إسرائيل
يديعوت
تابع
أكثر من 100 هجوم... إليكم ما قِيلَ في إسرائيل عن عمليّات "حزب الله"
بالفيديو... صواريخ أُطلِقَت من لبنان في سماء إسرائيل
قاليباف يردّ على ترامب: لا يُمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا للإيرانيين
بعد سلسلة الإستهدافات التي طالتهم... كيف يتواصل قادة إيران في ما بينهم؟
بعد إستهداف دبابة في جنوب لبنان... إسرائيل تُعلن عن حصيلة العمليّة التي نفذها "حزب الله"
Advertisement
بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تعود لممارسة الرياضة وتشارك متابعيها فيديو جديد
رفع سقف السحوبات بالدولار.. قريباً!
خبر حزين.. وفاة فنان لبناني (صورة)
ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
16:04 | 2026-03-26
أكثر من 100 هجوم... إليكم ما قِيلَ في إسرائيل عن عمليّات "حزب الله"
15:23 | 2026-03-26
بالفيديو... صواريخ أُطلِقَت من لبنان في سماء إسرائيل
15:13 | 2026-03-26
قاليباف يردّ على ترامب: لا يُمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا للإيرانيين
15:00 | 2026-03-26
بعد سلسلة الإستهدافات التي طالتهم... كيف يتواصل قادة إيران في ما بينهم؟
14:49 | 2026-03-26
بعد إستهداف دبابة في جنوب لبنان... إسرائيل تُعلن عن حصيلة العمليّة التي نفذها "حزب الله"
14:43 | 2026-03-26
خلافات بين أميركا وإسرائيل... ماذا كشفت هيئة البثّ الإسرائيليّة؟
فيديو
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24