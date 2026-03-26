نتّجه نحو الإنهيار.. رئيس الأركان الإسرائيليّ يُطلق تحذيراً في ظلّ الحرب مع إيران وحزب الله

أعلن أيال أنّ "الجيش الإسرائيليّ يتّجه نحو الانهيار في ظل الحرب مع و" "، وقال خلال إجتماع للمجلس الوزاري المصغر إنّ "هناك أزمات متراكمة تتعلق بنقص القوى البشرية".



وبحسب ما نقلته صحيفة " أحرنوت"، أشار زامير إلى أنّ "قوات الاحتياط لن تصمد"، وانتقد عدم إقرار الحكومة لقوانين تنظم تجنيد " "، وعدم تعديل قانون الاحتياط، إضافة إلى عدم اتخاذ خطوات لتمديد مدة الخدمة الإلزامية.



وأكد أنه "خلال وقت غير بعيد، لن يكون الجيش الإسرائيليّ قادرا على تنفيذ مهامه حتى في الظروف الاعتيادية"، وشدّد على أن "استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع جاهزية العسكرية بشكل خطير". (روسيا اليوم)

