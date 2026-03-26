بعد أزمة مضيق هرمز... برّاك: سوريا قد تلعب دورا عبر الأنابيب

قال المبعوث الأميركي إلى ولبنان ، إنّ "هناك حاجة ملحّة لإيجاد بدائل استراتيجية لممرات الطاقة التقليدية، وعلى رأسها مضيق هرمز والبحر الأحمر، في ظل التوترات المتصاعدة التي تهدد أمن الإمدادات العالمية".



وبحسب برّاك، فإنّ "سوريا يمكن أن تلعب دوراً محورياً في هذا السياق عبر مشاريع خطوط الأنابيب، بما يتيح نقل الطاقة بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية الحساسة، ويعزز أمن الطاقة الإقليمي والدولي".



وأشار إلى أنّ "الاعتماد المفرط على الممرات البحرية مثل والبحر الأحمر يجعل الإمدادات عرضة للمخاطر، ما يستدعي التفكير في خيارات بديلة أكثر استقراراً على المدى ". (ارم نيوز)

