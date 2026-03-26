قاليباف يردّ على ترامب: لا يُمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا للإيرانيين

في ردّ رسمي على منح الرئيس الأميركي مهلة للتوصل إلى اتفاق، شدد على أنه لا يمكن لأحد أن يوجه إنذارا نهائيا للإيرانيين.



واعتبر قاليباف في تغريدة عبر "إكس" أن مثل هذه التهديدات لن تثني الشعب الإيراني أو قواته المسلحة عن مواصلة جهودهم.



وقال: "يا أمة إيران البطلة! إن وجودكم في الشوارع لخمس وعشرين ليلة، وتضحيات قواتكم المسلحة، قد هيأت الظروف لنصر تاريخي لإيران الحبيبة. لن يضيع أبناؤكم هذه الفرصة حتى يتحقق النصر الكامل، ويتم كسر حلقة الحرب-الهدنة-الحرب المشؤومة". (روسيا اليوم)

