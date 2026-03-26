اين غزة من كل ما يحدث؟

بينما تتجه عدسات الإعلام إلى تغطية المواجهة بين وأميركا وجبهة ، تُترك غزة لتواجه مصيرها في صمت. هناك، حيث القصف لا يتوقف رغم الاعلان عن وقف النار، والضحايا يسقطون يومياً، تُختزل المأساة الإنسانية على هامش الأخبار.

منذ السابع من تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 72,267 شهيداً و171,976 مصاباً، حسب بيان صدر اليوم عن السلطات الصحية . فيما لا تزال جثامين كثيرة تحت الركام، بعيداً من قدرة فرق الإسعاف والدفاع المدني على الوصول إليها. وحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي، لم يتوقف النزيف: 691 شهيداً و1,876 مصاباً سقطوا نتيجة الخروقات المستمرة، إضافة إلى انتشال جثامين 756 شهيداً من تحت الأنقاض.