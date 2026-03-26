ويتكوف: إيران تسعى إلى مخرج

أعلن المبعوث الأميركي أن أرسلت إلى قائمة عمل من 15 بندا لتكون أساسا لمفاوضات تنهي الصراع الحالي.



وقال ويتكوف خلال اجتماع لمجلس الوزراء في : "المحادثات قد تُكلل بالنجاح إذا أدرك الإيرانيون أنه لا توجد بدائل جيدة وهو إدراك ربما بدأت في الوصول إليه، على حد قوله".



وأضاف ويتكوف: "سنرى ستؤول الأمور، وما إذا كان بإمكاننا إقناع إيران بأن هذه هي نقطة التحول الحاسمة، وأنه لا توجد أمامهم بدائل جيدة سوى المزيد من الموت والدمار".



وتابع: "لدينا مؤشرات قوية على أن هذا الأمر ممكن". (روسيا اليوم)

