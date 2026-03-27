لليوم الـ28.. طهران تحت النار وانفجارات تهز العاصمة

مع اقتراب الحرب من دخول شهرها الثاني، شهدت العاصمة موجة جديدة من ، بعدما دوّت انفجارات قوية في منطقة تشيتغار غرب ، تزامناً مع سماع دوي انفجارات أخرى في وسط العاصمة وشرقها، فيما سُجلت ضربات عنيفة استهدفت مواقع لـ"الحرس الثوري" في مدينة كاشان وسط البلاد.



وامتدت الغارات أيضاً إلى مدينة قم، حيث أفادت وكالة "فارس" بسقوط 6 قتلى. وفي المقابل، اعترضت الدفاعات الإسرائيلية صواريخ إيرانية فوق .



وأعلن الجيش أن قواته نفذت فجراً موجة واسعة من الضربات استهدفت "بنى تحتية" للنظام في قلب طهران. ، قال "الحرس الثوري" إنه ردّ بموجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات على أهداف عسكرية ومنشآت طاقة داخل ، مستخدماً صواريخ بعيدة ومتوسطة المدى ومسيّرات هجومية.



وفي موازاة ذلك، واصلت إسرائيل تكثيف ضرباتها على مواقع "الحرس الثوري" ومنشآت الصواريخ، في محاولة لتقليص قدرة مواصلة الهجمات. كما تحدثت تقديرات عسكرية إسرائيلية عن مقتل نحو 5000 عنصر وجندي إيراني منذ اندلاع الحرب.



كذلك صعّدت تل أبيب من عمليات الاغتيال داخل صفوف "الحرس الثوري"، ولا سيما في سلاح البحرية، بعدما أعلنت الخميس مقتل قائد سلاح البحرية علي رضا تنكسيري ورئيس استخبارات بحرية الحرس بهنام رضائي في غارة على بندر عباس.



في السياق نفسه، أكدت القيادة المركزية الأميركية أنها استهدفت أكثر من 10 آلاف هدف داخل ، معلنة تدمير 92% من السفن الكبيرة التابعة للبحرية الإيرانية.



ومنذ اندلاع الحرب في 28 شباط، تتوعد إسرائيل والولايات المتحدة بإضعاف إيران والقضاء على تهديدها الصاروخي، فيما ردت طهران بإطلاق مئات وآلاف المسيّرات نحو إسرائيل وبعض دول الخليج، مؤكدة أنها استهدفت مواقع وقواعد إسرائيلية. (العربية)

