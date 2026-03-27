عربي-دولي
كندا تشدد الخناق على إيران.. عقوبات جديدة ورفع غير مسبوق للإنفاق الدفاعي
Lebanon 24
27-03-2026
|
00:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على رجال أعمال وشركات إيرانية مرتبطة بـ"
الحرس الثوري
"، في خطوة قالت إنها تستهدف الجهات الضالعة في دعم جماعات مسلحة متحالفة مع
طهران
والمساهمة في زعزعة استقرار
الشرق الأوسط
.
وأوضحت
وزارة الخارجية
الكندية، في بيان، أن
العقوبات
شملت 5 أشخاص و4 كيانات إيرانية، على خلفية اتهامات بتقديم أسلحة وتقنيات لميليشيات غير حكومية وجماعات تصنفها أوتاوا إرهابية. كما أكدت أنها ستواصل فرض إجراءات على كل من يساهم في النشاطات
الإيرانية
المزعزعة للاستقرار، ليرتفع بذلك عدد الخاضعين للعقوبات الكندية إلى 227 فرداً و260 كياناً إيرانياً.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن بلاده حققت هدف حلف "
الناتو
" لجهة تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، قبل خمس
سنوات من
الموعد الذي كان محدداً سابقاً.
وخلال زيارة إلى
قاعدة عسكرية
في هاليفاكس، قال كارني إن هذا المستوى هو الأعلى للإنفاق الدفاعي الكندي مقارنة بحجم الاقتصاد منذ سقوط جدار برلين، معلناً تخصيص 500 مليار دولار
كندي
على مدى السنوات العشر المقبلة لتعزيز القدرات العسكرية، بما يشمل غواصات ومسيّرات وأجهزة استشعار وأنظمة رادار.
