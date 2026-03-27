تحذير أميركي لعناصر بحرية إيران: اتركوا مواقعكم فوراً

وجّهت الأميركية، فجر الجمعة، تحذيراً إلى عناصر في " " ، بعد اغتيال قائدها الأدميرال تنكسيري في غارة إسرائيلية الخميس، داعية إياهم إلى مغادرة مواقعهم فوراً.



وقال قائد "سنتكوم" الأدميرال برادلي إن الضربات العسكرية الأميركية ضد بحرية "الحرس الثوري" ستتواصل، مطالباً كل إيراني يخدم في هذه القوات بالتخلي عن موقعه والعودة إلى منزله لتجنب مزيد من مخاطر الإصابة أو القتل.



واعتبر كوبر أن مقتل تنكسيري، الذي تولى قيادة بحرية "الحرس الثوري" على مدى ثماني سنوات، جعل المنطقة "أكثر أماناً". واتهم هذه القوة، خلال قيادته، بمضايقة آلاف البحارة التجاريين واستهداف مئات السفن بطائرات مسيّرة وصواريخ، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين.



كما أشار إلى أن تنكسيري صُنّف "إرهابياً عالمياً" من قبل الأميركية في حزيران 2019، قبل أن تُفرض عليه عقوبات إضافية عام 2024 على خلفية تطوير الطائرات المسيّرة.



وأضاف أن عملية "الغضب الملحمي" أدت، وفق قوله، إلى على 92% من السفن الكبيرة في البحرية ، معتبراً أن بحرية "الحرس الثوري" فقدت بذلك قدرتها على إظهار القوة في وخارجه.



وختم كوبر بالقول إن هذه القوة، بعد فقدان قائدها، دخلت في مرحلة تراجع "لا رجعة فيه".

