|
عربي-دولي
تحذير أميركي لعناصر بحرية إيران: اتركوا مواقعكم فوراً
Lebanon 24
27-03-2026
|
00:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّهت
القيادة المركزية
الأميركية، فجر الجمعة، تحذيراً إلى عناصر
القوات البحرية
في "
الحرس الثوري
"
الإيراني
، بعد اغتيال قائدها الأدميرال
علي رضا
تنكسيري في غارة إسرائيلية الخميس، داعية إياهم إلى مغادرة مواقعهم فوراً.
وقال قائد "سنتكوم" الأدميرال برادلي
كوبر
إن الضربات العسكرية الأميركية ضد بحرية "الحرس الثوري" ستتواصل، مطالباً كل إيراني يخدم في هذه القوات بالتخلي عن موقعه والعودة إلى منزله لتجنب مزيد من مخاطر الإصابة أو القتل.
واعتبر كوبر أن مقتل تنكسيري، الذي تولى قيادة بحرية "الحرس الثوري" على مدى ثماني سنوات، جعل المنطقة "أكثر أماناً". واتهم هذه القوة، خلال قيادته، بمضايقة آلاف البحارة التجاريين واستهداف مئات السفن بطائرات مسيّرة وصواريخ، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين.
كما أشار إلى أن تنكسيري صُنّف "إرهابياً عالمياً" من قبل
وزارة الخزانة
الأميركية في حزيران 2019، قبل أن تُفرض عليه عقوبات إضافية عام 2024 على خلفية تطوير الطائرات المسيّرة.
وأضاف أن عملية "الغضب الملحمي" أدت، وفق قوله، إلى
القضاء
على 92% من السفن الكبيرة في البحرية
الإيرانية
، معتبراً أن بحرية "الحرس الثوري" فقدت بذلك قدرتها على إظهار القوة في
الشرق الأوسط
وخارجه.
وختم كوبر بالقول إن هذه القوة، بعد فقدان قائدها، دخلت في مرحلة تراجع "لا رجعة فيه".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها مجدداً: غادروا إيران فوراً
Lebanon 24
الخارجية الأميركية تحذّر مواطنيها مجدداً: غادروا إيران فوراً
27/03/2026 15:35:55
27/03/2026 15:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يهدد الشركات الأميركية في المنطقة: أخلوا مواقعكم فوراً!
Lebanon 24
الحرس الثوري يهدد الشركات الأميركية في المنطقة: أخلوا مواقعكم فوراً!
27/03/2026 15:35:55
27/03/2026 15:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: تحذير بعدم السفر إلى لبنان والعراق وإيران وندعو لمغادرتها فورا
Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: تحذير بعدم السفر إلى لبنان والعراق وإيران وندعو لمغادرتها فورا
27/03/2026 15:35:55
27/03/2026 15:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران: نطالب بالعودة فورا إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية
Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران: نطالب بالعودة فورا إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية
27/03/2026 15:35:55
27/03/2026 15:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
09:28 | 2026-03-27
27/03/2026 09:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
Lebanon 24
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
08:57 | 2026-03-27
27/03/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
Lebanon 24
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
08:40 | 2026-03-27
27/03/2026 08:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
08:31 | 2026-03-27
27/03/2026 08:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
Lebanon 24
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-27
27/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
11:07 | 2026-03-26
26/03/2026 11:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
09:37 | 2026-03-26
26/03/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي
09:28 | 2026-03-27
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
08:57 | 2026-03-27
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
08:40 | 2026-03-27
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
08:31 | 2026-03-27
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
08:00 | 2026-03-27
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
07:27 | 2026-03-27
1700 قتيل و"اتهامات بجرائم حرب".. تقرير أممي يكشف حصيلة العنف في السويداء
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
05:09 | 2026-03-27
27/03/2026 15:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
27/03/2026 15:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
27/03/2026 15:35:55
Lebanon 24
Lebanon 24
