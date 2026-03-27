إسرائيل تغيّر استراتيجيتها في حرب إيران.. وول ستريت جورنال تكشف

غيّرت مسار عملياتها العسكرية ضد منتقلة من محاولة زعزعة النظام إلى التركيز على شل قدراته العسكرية والصناعية، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".



ويأتي هذا التحول بعد تراجع التقديرات بإمكانية إسقاط النظام عبر الضربات الجوية، في ظل غياب مؤشرات على اندلاع انتفاضة داخلية رغم تكثيف الهجمات.



وتركز الضربات حالياً على منشآت إنتاج الأسلحة والصواريخ، إلى جانب مراكز الأبحاث العسكرية، بهدف إضعاف قدرة إعادة بناء قوتها العسكرية.



ووفق التقرير، يعكس هذا التوجه إدراكاً إسرائيلياً بأن قد تسعى لإنهاء الحرب خلال أسابيع، ما يدفع لتعظيم نتائج عملياتها قبل أي وقف محتمل للقتال.



وأشار مسؤولون إلى أن الحملة العسكرية ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية العسكرية ، لكنها لن تقضي عليها بالكامل، في وقت تواصل فيه الاحتفاظ بقدراتها الأساسية.



وفي المقابل، لم توافق إيران على التخلي عن برنامجها أو تقليص قدراتها الصاروخية، ما يحدّ من فرص تحقيق حسم استراتيجي سريع.



وتحذر تقديرات من أن إنهاء الحرب دون تغيير جوهري في موازين القوى قد يترك إيران قادرة على إعادة بناء قدراتها، رغم الضربات التي تلقتها.





