عربي-دولي

إسرائيل تغيّر استراتيجيتها في حرب إيران.. وول ستريت جورنال تكشف

Lebanon 24
27-03-2026 | 00:36
غيّرت إسرائيل مسار عملياتها العسكرية ضد إيران منتقلة من محاولة زعزعة النظام إلى التركيز على شل قدراته العسكرية والصناعية، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

ويأتي هذا التحول بعد تراجع التقديرات بإمكانية إسقاط النظام الإيراني عبر الضربات الجوية، في ظل غياب مؤشرات على اندلاع انتفاضة داخلية رغم تكثيف الهجمات.

وتركز الضربات الإسرائيلية حالياً على منشآت إنتاج الأسلحة والصواريخ، إلى جانب مراكز الأبحاث العسكرية، بهدف إضعاف قدرة إيران على إعادة بناء قوتها العسكرية.

ووفق التقرير، يعكس هذا التوجه إدراكاً إسرائيلياً بأن الولايات المتحدة قد تسعى لإنهاء الحرب خلال أسابيع، ما يدفع تل أبيب لتعظيم نتائج عملياتها قبل أي وقف محتمل للقتال.

وأشار مسؤولون إلى أن الحملة العسكرية ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية العسكرية الإيرانية، لكنها لن تقضي عليها بالكامل، في وقت تواصل فيه طهران الاحتفاظ بقدراتها الأساسية.

وفي المقابل، لم توافق إيران على التخلي عن برنامجها النووي أو تقليص قدراتها الصاروخية، ما يحدّ من فرص تحقيق حسم استراتيجي سريع.

وتحذر تقديرات من أن إنهاء الحرب دون تغيير جوهري في موازين القوى قد يترك إيران قادرة على إعادة بناء قدراتها، رغم الضربات التي تلقتها.

Advertisement
"وول ستريت جورنال": وسطاء يقولون إن إيران لم تطلب تعليق الضربات على مواقع الطاقة
وول ستريت جورنال: إيران لا ترغب في الالتزام بوقف تخصيب اليورانيوم بصفة دائمة
وول ستريت جورنال: إيران طلبت رفع كافة العقوبات المفروضة عليها
وول ستريت جورنال: إيران تتسمك بالاحتفاظ ببرنامجها الصاروخي دون أي مفاوضات لتقييده
