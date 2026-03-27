Advertisement

عربي-دولي

بشأن خطة الـ15 نقطة الخاصة بإيران.. أنباء عن وجود خلافات بين إسرائيل وأميركا

27-03-2026 | 00:40
بشأن خطة الـ15 نقطة الخاصة بإيران.. أنباء عن وجود خلافات بين إسرائيل وأميركا
بشأن خطة الـ15 نقطة الخاصة بإيران.. أنباء عن وجود خلافات بين إسرائيل وأميركا photos 0
تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن وجود خلافات بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن 3 بنود من مقترح الـ 15 نقطة بشأن إيران.

ونقلت الهيئة أمس الخميس عن مصدرين قولهما، إن الخلافات بين إسرائيل وإدارة ترامب بشأن إيران "تتمثل بالصياغة الغامضة لمستقبل برنامج الصواريخ الإيراني ونقل اليورانيوم المخصب".

وأشارت الهيئة نقلا عن ذات المصدرين أن الخلافات الإسرائيلية الأميركية بشأن إيران "تشمل تخفيف العقوبات الغربية على طهران".

وأعلن الرئيس ترامب الثلاثاء أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية ⁠إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول على تنازل مهم من طهران، في حين أفادت وسائل إعلام بأن واشنطن أرسلت مقترح تسوية من 15 نقطة.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتحدث مع "الأشخاص المناسبين" في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وكانت صحيفة "‌نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤولين اثنين أن واشنطن أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن ‌ثلاثة مصادر إلى أن الولايات المتحدة تسعى ‌إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر لمناقشة الخطة المكونة من 15 نقطة.

Advertisement
