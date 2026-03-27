بشأن خطة الـ15 نقطة الخاصة بإيران.. أنباء عن وجود خلافات بين إسرائيل وأميركا

تحدثت هيئة البث عن وجود خلافات بين وإدارة الرئيس الأميركي بشأن 3 بنود من مقترح الـ 15 نقطة بشأن .



ونقلت الهيئة أمس الخميس عن مصدرين قولهما، إن الخلافات بين إسرائيل وإدارة بشأن إيران "تتمثل بالصياغة الغامضة لمستقبل برنامج الصواريخ ونقل اليورانيوم المخصب".



وأشارت الهيئة نقلا عن ذات المصدرين أن الخلافات الإسرائيلية الأميركية بشأن إيران "تشمل تخفيف الغربية على طهران".



وأعلن الرئيس ترامب الثلاثاء أن تحرز تقدما في جهودها الرامية ⁠إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول على تنازل مهم من طهران، في حين أفادت وسائل إعلام بأن أرسلت مقترح تسوية من 15 نقطة.



وذكر ترامب للصحفيين في أن الولايات المتحدة تتحدث مع "الأشخاص المناسبين" في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.



وكانت صحيفة "‌نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤولين اثنين أن واشنطن أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في .



وأشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن ‌ثلاثة مصادر إلى أن الولايات المتحدة تسعى ‌إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر لمناقشة الخطة المكونة من 15 نقطة.





