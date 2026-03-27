|
عربي-دولي
ويتكوف يؤكد: مؤشرات قوية على إمكانية إقناع إيران بالتوصل إلى صفقة
Lebanon 24
27-03-2026
|
00:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد
المبعوث الخاص
للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
،
ستيف ويتكوف
على عرض خطة لوقف إطلاق النار على
إيران
مكونة من 15 نقطة، مشيرا إلى أن هناك "مؤشرات قوية" على إمكانية إقناع إيران بأنه لا خيار آخر أمامها سوى التوصل إلى صفقة.
وقال ويتكوف للصحفيين، أمس الخميس، في
واشنطن
: "لدينا مؤشرات قوية أن هذه احتمالية، وإذا تم إبرام اتفاق سيكون هذا عظيما بالنسبة لدولة إيران، والمنطقة بأسرها، والعالم أجمع"، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الألمانية
.
وأضاف: "سنرى
إلى أين
ستؤول الأمور، وما إذا بإمكاننا إقناع إيران بأن هذه هي نقطة التحول الجذري، وأنه لم يعد أمامها خيارات جيدة سوى المزيد من الموت والدمار".
وذكرت تقارير إعلامية أن إيران قد أرسلت بالفعل مطالب مضادة على خطة وقف إطلاق النار.
وكان الرئيس الأميركي،
دونالد
ترامب، قد قال الخميس، إن المفاوضين الإيرانيين "يتوسلون" للتوصل إلى اتفاق في ظل ما وصفه بـ"الهزيمة العسكرية الساحقة".
ونفى
ترامب
صحة ما تقوله
طهران
من أنها تدرس فقط مقترحا من واشنطن، مضيفا في منشور على منصته تروث سوشيال أنه: "من الأفضل لهم أن يأخذوا قريبا الأمر على محمل الجد، قبل فوات الأوان، لأنه بمجرد حدوث ذلك فلن يكون هناك مجال للرجوع، ولن يكون الوضع جيدا".
وزير الخارجية الأميركي: التوصل إلى صفقة مع إيران ليس سهلا لأن حكامها رجال دين راديكاليون
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: التوصل إلى صفقة مع إيران ليس سهلا لأن حكامها رجال دين راديكاليون
27/03/2026 15:36:22
27/03/2026 15:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: ترامب يحاول إقناع قيادات كردية عراقية بالسماح للأكراد الإيرانيين بدخول إيران
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر: ترامب يحاول إقناع قيادات كردية عراقية بالسماح للأكراد الإيرانيين بدخول إيران
27/03/2026 15:36:22
27/03/2026 15:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي: طلبت من وزير خارجية إيران إقناع حزب الله بالتصرّف بعقلانية
Lebanon 24
رجّي: طلبت من وزير خارجية إيران إقناع حزب الله بالتصرّف بعقلانية
27/03/2026 15:36:22
27/03/2026 15:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رجّي: طلبت من وزير خارجية إيران إقناع حزب الله بالعقلانية
Lebanon 24
رجّي: طلبت من وزير خارجية إيران إقناع حزب الله بالعقلانية
27/03/2026 15:36:22
27/03/2026 15:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
Lebanon 24
أكسيوس: واشنطن تدرس تصعيداً عسكرياً ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية
09:28 | 2026-03-27
27/03/2026 09:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
Lebanon 24
قريباً.. دولار بتوقيع من ترامب!
08:57 | 2026-03-27
27/03/2026 08:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
Lebanon 24
مهمة جديدة لنائب ترامب.. ما علاقته بملف حرب إيران؟
08:40 | 2026-03-27
27/03/2026 08:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ أميركي عن صواريخ أميركية ضربت إيران.. ماذا كشف؟
08:31 | 2026-03-27
27/03/2026 08:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
Lebanon 24
هل تدعم روسيا إيران عسكريا لضرب إسرائيل؟
08:00 | 2026-03-27
27/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. أحمد قعبور وداعاً (صورة)
11:07 | 2026-03-26
26/03/2026 11:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
Lebanon 24
من المستهدف في غارة تحويطة الغدير؟
05:02 | 2026-03-27
27/03/2026 05:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
إرباك في شارع بشارة الخوري… وهذا ما حصل (فيديو)
09:37 | 2026-03-26
26/03/2026 09:37:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
Lebanon 24
خبرٌ يهم مشتركي "تاتش".. ماذا أعلنت الشركة؟
07:10 | 2026-03-27
27/03/2026 07:10:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
Lebanon 24
رسائل إسرائيلية لقرى حدودية: ابقوا في منازلكم… بشرط "!
04:15 | 2026-03-27
27/03/2026 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
