ويتكوف يؤكد: مؤشرات قوية على إمكانية إقناع إيران بالتوصل إلى صفقة

27-03-2026 | 00:48
ويتكوف يؤكد: مؤشرات قوية على إمكانية إقناع إيران بالتوصل إلى صفقة
شدد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف على عرض خطة لوقف إطلاق النار على إيران مكونة من 15 نقطة، مشيرا إلى أن هناك "مؤشرات قوية" على إمكانية إقناع إيران بأنه لا خيار آخر أمامها سوى التوصل إلى صفقة.

وقال ويتكوف للصحفيين، أمس الخميس، في واشنطن: "لدينا مؤشرات قوية أن هذه احتمالية، وإذا تم إبرام اتفاق سيكون هذا عظيما بالنسبة لدولة إيران، والمنطقة بأسرها، والعالم أجمع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف: "سنرى إلى أين ستؤول الأمور، وما إذا بإمكاننا إقناع إيران بأن هذه هي نقطة التحول الجذري، وأنه لم يعد أمامها خيارات جيدة سوى المزيد من الموت والدمار".

وذكرت تقارير إعلامية أن إيران قد أرسلت بالفعل مطالب مضادة على خطة وقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ⁠ترامب، قد قال الخميس، إن المفاوضين الإيرانيين "يتوسلون" للتوصل إلى اتفاق في ظل ما ‌وصفه بـ"الهزيمة العسكرية الساحقة".

ونفى ترامب صحة ‌ما ‌تقوله طهران من أنها تدرس فقط مقترحا من ‌واشنطن، مضيفا في ⁠منشور على منصته تروث سوشيال أنه: "من ‌الأفضل لهم أن يأخذوا ⁠قريبا الأمر على ⁠محمل الجد، قبل فوات ⁠الأوان، لأنه بمجرد حدوث ذلك فلن يكون هناك مجال للرجوع، ولن يكون الوضع جيدا".
