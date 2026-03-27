إقتصاد

تراجع النفط بعد قرار ترامب.. مهلة جديدة تؤجل استهداف منشآت الطاقة

27-03-2026 | 00:48
تراجع النفط بعد قرار ترامب.. مهلة جديدة تؤجل استهداف منشآت الطاقة
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الجمعة، لتنهي أسبوعاً متقلباً على انخفاض، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تسير "بشكل جيد جداً"، وقرر منح مهلة إضافية مدتها 10 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وبحلول الساعة 24:00 بتوقيت غرينتش، هبطت عقود خام برنت الآجلة "90 سنتاً" أو "0.8 بالمئة" إلى "107.11 دولار" للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي "83 سنتاً" أو "0.88 بالمئة" إلى "93.65 دولار" للبرميل، ليتقلص بذلك أثر مكاسب الجلسة السابقة.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعاً، الخميس، مع تصاعد المخاوف من توسع الحرب، إذ صعد برنت "5.7 بالمئة" وارتفع الخام الأميركي "4.6 بالمئة". لكن برنت يتجه رغم ذلك إلى أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، بينما يواصل الخام الأميركي تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، مع تصاعد الحديث عن احتمال إنهاء الحرب.

وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشال"، إنه علّق استهداف منشآت الطاقة لمدة 10 أيام حتى مساء الإثنين 6 نيسان 2026، مشيراً إلى أن القرار جاء بناء على طلب من الحكومة الإيرانية.

في المقابل، قال مسؤول إيراني لـ"رويترز" إن المقترح الأميركي المؤلف من 15 بنداً، والذي نقلته باكستان إلى طهران، خضع لمراجعة تفصيلية من كبار المسؤولين الإيرانيين وممثل المرشد الأعلى، واصفاً الخطة بأنها "أحادية الجانب وغير عادلة".

كما أعلن ترامب أن إيران سمحت لعشر ناقلات نفط بالمرور عبر مضيق هرمز كبادرة حسن نية في إطار المفاوضات، موضحاً أن السفن ترفع العلم الباكستاني.

ورغم هذا المسار، تواصل الولايات المتحدة إرسال آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط، في وقت يدرس فيه ترامب خيار نشر قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج، التي تعد مركزاً نفطياً استراتيجياً لإيران.

وأدت الحرب على إيران حتى الآن إلى فقدان "11 مليون برميل" يومياً من الإمدادات العالمية.
ترامب: طلبت من وزارة الحرب تأجيل الضربات ضد منشآت الطاقة الأساسية في إيران
