تراجع النفط بعد قرار ترامب.. مهلة جديدة تؤجل استهداف منشآت الطاقة

تراجعت أسعار في التعاملات المبكرة، الجمعة، لتنهي أسبوعاً متقلباً على انخفاض، بعدما أعلن الرئيس الأميركي أن المحادثات مع تسير "بشكل جيد جداً"، وقرر منح مهلة إضافية مدتها 10 أيام قبل استهداف منشآت الطاقة .



وبحلول الساعة 24:00 بتوقيت غرينتش، هبطت عقود خام برنت الآجلة "90 سنتاً" أو "0.8 بالمئة" إلى "107.11 دولار" للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي "83 سنتاً" أو "0.88 بالمئة" إلى "93.65 دولار" للبرميل، ليتقلص بذلك أثر مكاسب الجلسة السابقة.



وكان الخامان قد سجلا ارتفاعاً، الخميس، مع تصاعد المخاوف من توسع الحرب، إذ صعد برنت "5.7 بالمئة" وارتفع الخام الأميركي "4.6 بالمئة". لكن برنت يتجه رغم ذلك إلى أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع، بينما يواصل الخام الأميركي تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي، مع تصاعد الحديث عن احتمال إنهاء الحرب.



وقال ، في منشور على "تروث سوشال"، إنه علّق استهداف منشآت الطاقة لمدة 10 أيام حتى مساء الإثنين 6 نيسان 2026، مشيراً إلى أن القرار جاء بناء على طلب من الحكومة الإيرانية.



في المقابل، قال مسؤول إيراني لـ" " إن المقترح الأميركي المؤلف من 15 بنداً، والذي نقلته باكستان إلى طهران، خضع لمراجعة تفصيلية من كبار المسؤولين الإيرانيين وممثل المرشد الأعلى، واصفاً الخطة بأنها "أحادية الجانب وغير عادلة".



كما أعلن ترامب أن إيران سمحت لعشر ناقلات نفط بالمرور عبر مضيق هرمز كبادرة حسن نية في إطار المفاوضات، موضحاً أن السفن ترفع الباكستاني.



ورغم هذا المسار، تواصل إرسال آلاف الجنود إلى ، في وقت يدرس فيه ترامب خيار نشر قوات برية للسيطرة على خرج، التي تعد مركزاً نفطياً استراتيجياً لإيران.



وأدت الحرب على إيران حتى الآن إلى فقدان "11 مليون برميل" يومياً من الإمدادات العالمية.

