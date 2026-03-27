موسكو ترفض عودة واشنطن إلى باغرام.. وتحذر من قواعد أميركية في أفغانستان

جددت رفضها أي وجود عسكري أميركي جديد على الأراضي الأفغانية، مؤكدة أن إعادة نشر قواعد أو بنى تحتية تابعة للولايات المتحدة أو "الناتو" في أفغانستان أو الدول المجاورة أمر مرفوض بالكامل.



وقال مبعوث إلى أفغانستان زامير كابولوف إن تعتبر عودة إلى قاعدة "باغرام" الجوية أو إقامة منشآت عسكرية جديدة هناك خطوة غير مقبولة "تحت أي ذريعة"، معربة عن أملها في أن تواصل سلطات "إمارة أفغانستان الإسلامية" التمسك بالموقف نفسه.



وأشار كابولوف إلى أن الأميركي لا تزال تطرح مسألة استعادة قاعدة "باغرام"، التي فقدتها بعد انسحابها من أفغانستان في آب 2021.



وكان قد لوّح في أيلول الماضي بعواقب سلبية إذا لم تستجب أفغانستان لطلب واشنطن استعادة ، فيما سبق لمسؤولي "طالبان" أن رفضوا هذا الطرح أكثر من مرة.

