عربي-دولي
موسكو ترفض عودة واشنطن إلى باغرام.. وتحذر من قواعد أميركية في أفغانستان
Lebanon 24
27-03-2026
|
01:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
جددت
موسكو
رفضها أي وجود عسكري أميركي جديد على الأراضي الأفغانية، مؤكدة أن إعادة نشر قواعد أو بنى تحتية تابعة للولايات المتحدة أو "الناتو" في أفغانستان أو الدول المجاورة أمر مرفوض بالكامل.
وقال مبعوث
الرئيس الروسي
إلى أفغانستان زامير كابولوف إن
روسيا
تعتبر عودة
واشنطن
إلى قاعدة "باغرام" الجوية أو إقامة منشآت عسكرية جديدة هناك خطوة غير مقبولة "تحت أي ذريعة"، معربة عن أملها في أن تواصل سلطات "إمارة أفغانستان الإسلامية" التمسك بالموقف نفسه.
وأشار كابولوف إلى أن
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
لا تزال تطرح مسألة استعادة قاعدة "باغرام"، التي فقدتها
الولايات المتحدة
بعد انسحابها من أفغانستان في آب 2021.
وكان
ترامب
قد لوّح في أيلول الماضي بعواقب سلبية إذا لم تستجب أفغانستان لطلب واشنطن استعادة
القاعدة
، فيما سبق لمسؤولي "طالبان" أن رفضوا هذا الطرح أكثر من مرة.
