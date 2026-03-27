عربي-دولي

طهران إلى الأمم المتحدة.. تحذير من استهداف كبار المسؤولين

27-03-2026 | 01:53
طهران إلى الأمم المتحدة.. تحذير من استهداف كبار المسؤولين
A+
A-
رفعت إيران رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة حذرت فيها من التهديدات التي تطال مسؤولين بارزين، وفي مقدمهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف.

واعتبرت طهران أن أي توجه يشرّع اغتيال مسؤولين حكوميين كبار أمر مرفوض ومدان، مشددة على أن استهداف شخصيات رسمية في دولة عضو في الأمم المتحدة يشكل خرقاً واضحاً لميثاق المنظمة.

ورأت في رسالتها أن هذا النهج يندرج ضمن "إرهاب الدولة"، ويؤسس لسابقة خطيرة من شأنها تعريض السلم والأمن الدوليين لمزيد من التهديد.

وحملت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن مثل هذه الممارسات، في ظل استمرار التهديدات بعد أسابيع من العملية العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى اغتيال المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من القادة.
