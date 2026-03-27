الجيش الإسرائيلي يستهدف أكثر من 1000 موقع لإنتاج الأسلحة في إيران

أفاد الجيش بأنه يكثف الضربات ضد صناعات إنتاج الأسلحة التابعة للنظام .



وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنه تم استهداف أكثر من 1000 موقع مرتبط بإنتاج الأسلحة التابعة للنظام الإيراني حتى الآن.



ووفق الجيش الإسرائيلي فإن عمليات الاستهداف هذه تأتي من أجل تقليص قدرات النظام الإيراني في التصنيع والتطوير والبحوث الخاصة بصناعاته العسكرية.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه على مدى سنوات، طوّر النظام الإيراني شبكة واسعة لإنتاج أنظمة تسليح مختلفة وعلى رأسها الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي، والأقمار الاصطناعية، والأسلحة البحرية، وقدرات إضافية أخرى.



وأكد الجيش الإسرائيلي أن العديد من الأسلحة المنتجة في ، يتم نقلها إلى وكلاء مسلحين في أنحاء ، وتُستخدم لاستهداف والمنطقة ودول العالم.



وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال إن سلاح الجو نفذ، الأربعاء، عدة موجات من استهدفت منشآت لإنتاج الأسلحة في مناطق مختلفة.



وبحسب بيان للجيش، قامت 60 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بإسقاط أكثر من 150 قنبلة على هذه المنشآت الواقعة قرب وفي وسط إيران.







